Sau 22 năm, cặp đôi mắc hội chứng Down vẫn yêu nhau như ngày đầu gặp gỡ

Cũng giống như bao cô gái cùng trang lứa khác, bà Maryanne Pilling ở vùng Essex, Anh luôn mong muốn tìm được cho mình một tình yêu đẹp. Thế nhưng hội chứng Down lại là dường như khiến bà khó có thể tìm được hạnh phúc của mình hơn so với những người bình thường khác. Tại thời điểm năm 1995, chuyện kết hôn giữa những người khuyết tật thường rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bà gặp được người đàn ông của đời mình, ông Tommy Pilling.

Hình ảnh của ông Tommy và bà Maryanne trong những ngày đầu gặp gỡ.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, bà Lindi Newman, chị gái của bà Maryanne cho biết: “Vào ngày đầu tiên Maryanne và Tommy gặp nhau, nó đã trở về nhà với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng được thấy. Nó cứ nhắc mãi về Tommy và hỏi chúng tôi liệu nó có thể đưa anh chàng này về nhà cùng ăn tối được không.”

Được biết, hai người đã tình cờ gặp nhau tại một trung tâm dành cho những người thiếu khả năng học hỏi. Sau 18 tháng hẹn hò, ông Tommy đến hỏi cưới mẹ bà Maryanne với một chiếc nhẫn đồ chơi được lấy từ một chiếc máy bán hàng tự động.

“Mẹ tôi đã ngay lập tức đồng ý, thế nhưng bà mong muốn mọi thứ được diễn ra bình thường. Bà đã dẫn ông ấy tới một cửa hàng trang sức để mua một chiếc nhẫn cưới thực sự.” Thế rồi, cả hai chính thức trở thành một mái nhà vào ngày 15 tháng 7 năm 1995.

Đám cưới của đôi tình nhân “đặc biệt” này diễn ra ngày 15 tháng 7 năm 1995.

Vào thời điểm đó, mẹ của bà Maryanne đã gặp phải một ít những lời gièm pha của nhiều người khi tác thành cho tình yêu của hai người “không được bình thường”. Thế nhưng bà vẫn quyết định để đám cưới diễn ra theo mong muốn của cô con gái.

Theo tờ Express, bà Maryanne cho biết: “Tôi và Tommy chẳng bao giờ cãi nhau cả. Tôi rất yêu anh ấy. Anh ấy cũng chính là người bạn lớn nhất của cả cuộc đời tôi.”

Sau gần 22 năm chung sống, giờ đây khi bà Maryanne đã 45 tuổi còn ông Tommy cũng đã ở tuổi 59, cả hai vẫn chung sống hạnh phúc với nhau như ngày đầu gặp gỡ. Họ đã có một ngôi nhà riêng với những người hàng xóm tốt bụng, luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ.

Bà Newman thậm chí còn xây dựng một trang fanpage trên Facebook để chia sẻ những phút giây hạnh phúc của cặp đôi đặc biệt này như một động lực cho tình yêu của những người mắc hội chứng Down khác. Bà hi vọng trang fanpage này còn có thể đem đến niềm tin cho những phụ huynh của các trẻ em mang hội chứng Down: “Tôi hi vọng rằng con cái của họ cũng sẽ tìm được cho mình một tình yêu đẹp, xây dựng một gia đình hạnh phúc.”

Theo KIM HOÀN SPIDERUM

Thời Đại