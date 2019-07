Sau cung đường resort, Vũng Tàu sắp có khi giải trí về đêm

Nicolai – Khách du lịch người Nga, vừa lưu trú tại Vũng Tàu 3 ngày chia sẻ, ở đây ngoài việc ăn hải sản, tắm biển, phơi nắng… thì Nicolai không biết làm gì khác. Đổi lại, nếu như đến Patayya hay Bangkok, Macau…cô và bạn bè thường chơi thâu đêm suốt sáng trong các con phố đi bộ, điểm mua sắm, giải trí về đêm, hay các show biểu diễn văn hóa. Tuy nhiên, Vũng Tàu và các thành phố du lịch của Việt Nam đang thiếu các điểm giải trí như các thiên đường du lịch trên thế giới.

Quân Anh là nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Cậu thường chọn Vũng Tàu là điểm đến cho các chuyến đi xả tress cuối tuần. Sau những chuyến phượt, ăn hải sản, cùng nhau tắm biển, thì nhóm của cậu thường chơi bài vào buổi tối. Vì theo Quân Anh, ở Vũng Tàu, không chơi bài vào ban đêm thì chẳng biết làm gì ngoài việc đi ngủ sớm.

Câu chuyện của Quân Anh hay Nicolai phản ánh chính xác tình trạng mà ngành du lịch Vũng Tàu đang gặp phải: Nhiều du khách đến với Vũng Tàu than ở đây không có khu vui chơi, giải trí riêng biệt, kéo dài thâu đêm mà chỉ có một số quán ăn đêm, quán nhậu vỉa hè và một số quán bar, vũ trường nằm rải rác.

Theo thống kê của tổng cục du lịch, số ngày lưu trú bình quân 2.1 ngày của du khách đến với Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ bằng 1 nửa của Nha Trang, Đà Nẵng, mức chi tiêu 41 USD/ khách cũng chỉ bằng 1/3 của 2 thành phố này. Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia bất động sản du lịch cho biết : "Nguyên nhân chính của tình trạng này là Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn toàn thiếu vắng các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, hoặc điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hoá cho du khách.

Để đáp ứng nhu cầu du khách cũng như tăng thu cho ngành du lịch, mới đây Vũng Tàu đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 của trục đường Thùy Vân - bãi Sau (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn An Ninh), Thi Sách, Lê Hồng Phong….. Quy hoạch này phù hợp với quy hoạch chung Vũng Tàu đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch chi tiết, Vũng Tàu sẽ có khu dịch vụ du lịch phục vụ du khách và người dân vào ban đêm như: chợ đêm, chuỗi siêu bar – pub – club, phố đi bộ ban đêm, các điểm giải trí mua sắm ở đường Thùy Vân, cũng như sẽ có bãi đậu xe ngầm, có quảng trường trung tâm….Khu vực sẽ duy trì quỹ đất du lịch hiện hữu, ưu tiên phát triển hỗn hợp các loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, nhà ở và các công trình dịch vụ đô thị để đáp ứng nhu cầu du lịch.

Ông Vũ Hồng Thuấn - phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - cho biết quy hoạch trên đã được thẩm định và đang trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.

Khu giải trí về đêm là điểm nhấn của cung đường resort 5 sao

Được biết, thiên đường giải trí về đêm là điểm nhấn hút khách của cung đường resort 5 sao Vũng Tàu. Cung đường sẽ kéo dài từ Bãi Sau – Cửa Lấp với hàng trăm các resort nghỉ dưỡng, khu phức hợp giải trí, dự án căn hộ du lịch, khách sạn 5 sao…

The Sóng Vũng Tàu là điểm nhấn của cung đường resort và khu giải trí về đêm

Tại vùng lõi trung tâm của cung đường du lịch 5 sao và khu giải trí về đêm, giữa tháng 8, Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia sẽ công bố tổ hợp căn hộ du lịch 5 sao lớn nhất Vũng Tàu The Sóng. Dự án này nằm trên quỹ đất vàng đẹp nhất nhì thành phố Vũng Tàu trên đường Thi Sách, sát cạnh biển. Được biết, dự án được Tập Đoàn An Gia sẽ đầu tư nhiều tiện ích chưa từng có tại thành phố biển như: khu công viên nước trên cao, tổ hợp sky bar, hồ bơi trên không cao nhất Vũng Tàu… Sau dự án The Sóng Vũng Tàu, sẽ có rất it các công trình lớn được khởi công tại khu lõi trung tâm này, do quỹ đất lớn ở trung tâm đã cạn kiệt.

Theo bà Dương Thuỳ Dung, khi cung đường resort, thiên đường giải trí về đêm…hoàn thành sẽ tạo thành một lực đẩy khổng lồ giúp ngành Vũng Tàu lột xác, thu hút được nhiều khách du lịch hơn, giúp khách du lịch ở lâu hơn, tiêu tiền nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, và sẽ biến Vũng Tàu thành một thành một điểm đến "mustry" cho du khách đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình như sân bay Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đồng loạt khởi công vào cuối năm nay sẽ giúp Vũng Tàu thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế và các khách du lịch miền Bắc thay vì chỉ là thị trường độc tôn của khách du lich Sài Gòn vào cuối tuần.

