Sau hơn 2 tháng nộp hồ sơ, Maseco đã được chấp thuận niêm yết trên HNX

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa quyết điịnh chấp thuận cho CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) được niêm yết toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán MSC. Maseco có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định.

Maseco là doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu; sản xuất, kinh doanh hàng điện tử và được biết đến với thương hiệu nổi tiếng Ariang gồm các loại đầu máy DVD, Karaoke vi tính, amply…Lĩnh vực nông sản, mặt hàng chủ lực của Maseco là cà phê nhân và hồ tiêu với thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê”. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh nhà hàng, bất động sản.

Năm 2016, Maseco đặt mục tiêu 1.600 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức thấp nhất 15%. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, Maseco đạt 1.616 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm 2015 và đã vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do giá vốn đội lên cao, nên kết quả, lợi nhuận sau thuế thu về chưa đến 32 tỷ đồng, giảm 24% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.

Tính đến 30/9/2016, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 38 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu gần 417 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 225 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản hơn 1.011 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ/HNX