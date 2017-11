Sau hợp nhất, S99 quay đầu báo lỗ hơn 14 tỷ đồng

CTCP SCI (mã CK: S99) đã công bố BCTC quý 3/2017 hợp nhất với con số thua lỗ hơn 14 tỷ đồng trong khi trước đó tại báo cáo tài chính riêng doanh nghiệp này công bố con số lợi nhuận cao vượt trội so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 122 tỷ đồng tăng cao hơn 2 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán đã lên tới 117 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn hơn 5 tỷ đồng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý trước đó tại báo cáo riêng hoạt động tài chính mang về khoản thu lên tới 45,6 tỷ đồng nhưng tại báo cáo hợp nhất khoản mục này chỉ có 3,8 tỷ đồng, S99 cho biết kết quả kinh doanh hợp nhất không bao gồm lợi nhuận chuyển nhượng 49% vốn góp tại công ty con – Công ty TNHH SCI Nghệ An đã được trình bày trên KQKD của công ty mẹ. Theo quy định của thông tư 202 thì phần lợi nhuận này được trình bày trực tiếp trên chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối.

Hụt nguồn thu từ hoạt động tài chính trong khi các khoản chi phí ở mức cao công với khoản chi phí thuế TNDN lên tới gần 8 tỷ đồng khiến S99 lỗ ròng 17,67 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ hơn 14 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, S99 đạt 297 tỷ đồng doanh thu thuần tăng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, LNST ghi âm 10,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 16,3 tỷ đồng. Được biết năm 2017 S99 đặt mục tiêu doanh thu 607,29 tỷ đồng và 30,41 tỷ đồng LNTT.