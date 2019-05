Sau Jewel Changi, Singapore lại có thêm “kỳ quan” vườn hoa treo khổng lồ khiến dân tình phải ngước lên “mỏi cả cổ” để ngắm nhìn

Nhắc tới Singapore thời gian gần đây trên MXH, có thể thấy khu phức hợp Jewel tại sân bay Changi đang “chiếm trọn spotlight” với thác nước khổng lồ chảy từ mái vòm xuống không gian cây xanh bao phủ rộng lớn xung quanh. Thế nhưng Singapore chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ, quốc đảo này vẫn luôn đầu tư cho những công trình kiến trúc nghệ thuật để thu hút du khách từng ngày.



Chính vì thế mà vườn treo Floral Fantasy thuộc khu vịnh Gardens by the Bay này tiếp tục là nhân tố mới “gây sốt” với cư dân mạng, đặc biệt là với những ai đang có ý định du lịch quốc đảo sư tử thì sẽ càng bị thu hút hơn.

Khu vịnh Gardens by the Bay, Singapore. Ảnh @misalia.

Floral Fantasy - khu vực được mong chờ nhất tại Gardens by the Bay chính thức đón khách từ ngày 14/04, cùng khoảng thời gian mở cửa với khu Jewel Changi. Ảnh @lindsayvoitton.





Dự đoán chắc chắn khu vườn treo “kỳ diệu” này sẽ là điểm check-in mới cực “hot” trên MXH. Ảnh @bennytgh⁣.

Tưởng rằng hoa cỏ thiên nhiên và công nghệ máy móc hiện đại là hai phạm trù đối nghịch và khó có thể nào liên quan tới nhau, thế nhưng dưới bàn tay của những nghệ nhân và kiến trúc sư tài ba tại Singapore, vườn treo Floral Fantasy đã ra đời như một biểu tượng cho sự kết hợp kỳ diệu giữa thực vật và công nghệ 4D.



Những nghệ nhân hoa “bậc thầy” của Singapore đã quy tụ để thiết kế nên khu vườn treo độc đáo về cả quy mô lẫn số lượng này.

Tương lai không xa để khu vườn “chiếm sóng” MXH như thác nước ở Jewel, bởi hiện tại khu vườn đã đang trending trên Instagram và Twitter rồi.



Floral Fantasy gồm 4 khu cảnh quan chính là Dance, Float, Waltz và Drift.

Đầu tiên, Dance là khu sảnh chính của Floral Fantasy với vườn hoa treo lộng lẫy khổng lồ trên trần nhà, ước tính lên tới hơn 15.000 bông hoa lơ lửng trên đầu khách tham quan. Dạo quanh 1 vòng MXH, đây chính là nơi xuất hiện trên ảnh check-in nhiều nhất của du khách. Đặc biệt, ngoài những bông hoa treo rực rỡ thì khu sảnh Dance cũng trưng bày những tác phẩm độc đáo của các nghệ sĩ địa phương để du khách có thể chiêm ngưỡng.

Đúng là không ai đến đây mà không thể check-in. Ảnh @shuutravels.





Đẹp như trong mơ thế này cơ mà? Ảnh @jujujucloe.

Khu vườn cổ tích thì cũng chỉ đến thế này thôi! Ảnh @gardensbythebay.

Tiếp tục đến khu Float, du khách sẽ bắt gặp một dòng suối uốn lượn qua những khu vườn tràn ngập các loài hoa và cây cối đa dạng như: viburnums, cyclamens, cúc, đỗ quyên, lan… Chính nhờ dòng suốt mà khu sảnh này đem đến cảm nhận chân thực, gần gũi với thiên nhiên hơn.



Đoạn nối giữa sảnh khu Dance sang khu Float. Ảnh @gardensbythebay.





Và độ “mê hoặc” thì vẫn không thuyên giảm chút nào. Ảnh @beixin.





Ảnh @kopi.

Tại khu thứ 3 - Waltz, ngoài là khu rừng nhỏ của các loại cây thuộc họ dây leo thì nơi đây cũng là nhà của hơn 30 loài ếch phi tiêu độc như: ếch phi tiêu xanh, ếch độc vàng…



Ảnh @laurenadela_.





Những chú ếch với màu sắc sặc sỡ - dấu hiệu thể hiện rằng chúng có độc.

Khu cuối cùng chính là sảnh Drift - một hang động giữa lòng Gardens by the Bay với các loại dương xỉ treo lơ lửng. Đặc biệt, tại đây bạn cũng sẽ tìm thấy một bộ sưu tập hơn 50 loài hoa lan Nam Mỹ, 30 loài thu hải đường và các loại rêu mọc tự nhiên trên bề mặt đá.



Tất cả thực vật ở đây được sưu tầm ngoài từ nhiên, không can thiệp đến quy trình sống.

Vườn hoa Floral Fantasy mở cửa đón khách tham quan từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Trong tháng đầu tiên mở cửa, giá vé dành cho du khách sẽ là 5 USD (khoảng 120.000 VNĐ) đối với trẻ em và người già, 9 USD (khoảng 200.000 VNĐ) đối với người lớn.



Ảnh @edmund_choo.





Ảnh @themerriedlife.





Chốn thần tiên mơ ước của biết bao nàng. Ảnh @kensleychen.





Với các du khách nữ điệu đà có xu hướng “bánh bèo”, đứng tại đây xoay nhẹ váy là có ngay bức ảnh bồng bềnh trong chốn thần tiên đúng nghĩa. Ảnh @lecinlurvee.

Thời gian gần đây, Floral Fantasy đang xuất hiện dày đặc trên MXH, đặc biệt là trên trang blog của các travel blogger, bởi lẽ Gardens by the Bay đang tổ chức cuộc thi ảnh tại “thiên đường” này. Thông qua hastag #SeenAtFloralFantasy trên Instagram, người chiến thắng may mắn sẽ tặng phiếu mua hàng trị giá 50 USD (khoảng 1 triệu 200 nghìn VNĐ) sau mỗi 2 tuần cho đến hết ngày 10/06. Nếu ai đang có ý định du lịch Singapore thì đừng bỏ qua cơ hội ghé thăm Floral Fantasy - kỳ quan thực vật cổ tích này nhé!