Sau khi cổ phiếu giảm sâu, GTNFood báo lãi quý 1/2017 tăng đột biến so với cùng kỳ

CTCP GTNFood (mã chứng khoán GTN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt gần 1.132 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân, do quý 1 năm 2016 công ty mới sáp nhập với Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea) và đang trong quá trình tái cấu trúc các công ty con nên cả doanh thu và lợi nhuận đạt được còn thấp.

Quý 1 năm nay, GTNFood đã hoàn tất mua 65% vốn sở hữu của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico) dẫn đến hợp nhất thêm vào 2 công ty con trong chiến lược kinh doanh cốt lõi là Vilico và CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mocchau Milk).

Doanh thu tăng 52%, nhưng giá vốn tăng nhẹ hơn, chỉ 39%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thu về 125,18 tỷ đồng, tăng đột biến hơn gấp 6 lần cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cả quý đạt hơn 59 tỷ đồng tăng 56 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Nguyên nhân một phần do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến cuối quý tăng 640 tỷ đồng so với đầu quý. Đây là khoản tiền gửi ngân hàng thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm, nên lãi tiền gửi thu về đạt hơn 28 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý GTNFood cũng ghi nhận thêm 29 tỷ đồng doanh thu tài chính khác.

Tuy nhiên, chi phí tài chính bỏ ra cũng tăng mạnh, đạt 23,3 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ chỉ hơn 1,7 tỷ đồng), trong số đó, chi phí lãi vay hầu như không đáng kể, chỉ hơn 1 tỷ đồng do cả vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đến cuối quý đều giảm mạnh so với đầu kỳ.

Doanh thu tăng, kéo theo chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh theo. Kết quả cuối cùng, GTNFood báo lãi sau thuế 53,56 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 3,5 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 18,3 tỷ đồng, tăng 380% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 của công ty được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu GTN của công ty sụt giảm sâu. Từ mức đỉnh ngắn hạn 23.400 đồng ngày 9/3, cổ phiếu GTN hiện đang giao dịch quanh mức giá 15-16.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017, GTNFood đặt mục tiêu 3.950 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 225 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Với kết quả đạt được trong quý 1 vừa qua GTN đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lượng hàng tồn kho cuối quý còn 436,5 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó nguyên liệu và thành phẩm tăng mạnh. Tổng cộng tài sản công ty đến cuối quý đạt 4.065 tỷ đồng tăng gần 860 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả gần 505 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tính riêng công ty mẹ GTNFood, doanh thu thuần cả quý đạt hơn 400 tỷ đồng, trong khi giá vốn bỏ ra xấp xỉ doanh thu, nên công ty hầu như không ghi nhận lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính nên quý 1/2017 công ty mẹ GTN đạt hơn 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 55% cùng kỳ.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ/GTN