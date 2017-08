Sau soát xét, LNST hợp nhất của Vingroup tăng 16% nhưng lãi ròng cho cổ đông công ty mẹ lại giảm

Tập đoàn VINGROUP - CTCP (mã CK: VIC) đã công bố BCTC soát xét bán niên công ty mẹ và hợp nhất 2017.

Theo đó sau kiểm toán trên báo cáo công ty mẹ lợi nhuận ròng bất ngờ tăng vọt từ mức 244,2 tỷ đồng lên tới 1.652,6 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu là do có sự điều chỉnh tăng mạnh của doanh thu hoạt động tài chính.

Trên báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất mức lãi ròng cũng tăng thêm tới 251,2 tỷ đồng lên gần 1.861 tỷ đồng, tuy nhiên phần lãi thuộc về công ty mẹ lại giảm mạnh 339 tỷ đồng xuống còn 1.715 tỷ đồng thay vì đạt 2.054 tỷ đồng như số liệu trước kiểm toán.

Theo giải trình từ phía công ty tại báo cáo riêng nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch là do doanh thu hoạt động tài chính tăng do công ty ghi nhận thêm khoản cổ tức được chia từ công ty con, chi phí tài chính và chi phí QLDN biến động do công ty trích lập dự phòng khoản đặt cọc đầu tư và thực hiện phân loại khoản chi phí phát sinh do sáp nhập công ty con.

Còn trên báo cáo hợp nhất công ty ghi nhận phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 14 tỷ đồng do cập nhật BCTC của các công ty liên kết tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán. LNST công ty mẹ giảm do thực hiện phân bổ lại phần lợi nhuận cổ đông không kiểm soát được hưởng.

Báo cáo hợp nhất