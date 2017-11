Sau tăng vốn "khủng", lãi lớn, Văn Phú Invest đưa 160 triệu cổ phiếu lên sàn niêm yết

Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Đầu tư Văn Phú Invest được niêm yết 160 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán VPI. Ngày giao dịch đầu tiên 28/11/2017. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 27.600 đồng/cổ phiếu.

Tăng vốn "khủng" trước khi lên sàn niêm yết

Văn Phú Invest là doanh nghiệp chuyên kinh doanh, quản lý và khai thác bất động sản, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị… có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ 160 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết.

Tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh, thành lập năm 2003, đến năm 2008 công ty chuyển đổi sang mô hình hoạt động công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân. Vốn điều lệ ban đầu 45,8 tỷ đồng, đến nay Văn Phú Invest đã tăng vốn chóng mặt lên 1.600 tỷ đồng.

Riêng lần tăng vốn “khủng” trước thềm niêm yết thực hiện vào tháng 7 vừa qua, Văn Phú Invest sử dụng gần 1.000 tỷ vốn góp thêm để thanh toán các khoản vay cá nhân, ngân hàng; đầu tư tài chính vào các công ty như CTCP Đầu tư và phát triển thương mại Văn Phú, CTCP Văn Phú số 1, Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Trường Minh; ngoài ra, công ty dùng tiền để bổ sung vốn cho công ty con công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú-Giảng Võ và bổ sung vốn lưu động.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 31/10/2017, Văn Phú Invest có 3 cổ đông lớn, trong đó có 1 tổ chức là CTCP Đầu tư THG Holdings sở hữu 23,44% VĐL. 2 cổ đông lớn còn lại là Chủ tịch HĐQT công ty, ông Tô Như Toàn sở hữu 25% vốn và Tổng Giám đốc công ty, ông Tô Như Thắng, sở hữu 7,06% vốn.

Văn Phú Invest đầu tư hàng loạt dự án bất động sản lớn

Dự án KĐT mới Văn Phú Hà Đông là dự án BĐS đầu tiên của Văn Phú Invest. Khu đô thị này bắt đầu giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng từ năm 2007, rộng hơn 94ha với tổng số hơn 3000 căn nhà, tổng mức đầu tư 18.000 tỷ. Đến nay, sau 10 năm, khu đô thị Văn Phú hầu như đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Dự án The Van Phu – Victoria (CT9) có tổng diện tích đất 15.000m2, là 3 tòa nhà cao 39 tầng với 1.290 căn hộ, hoàn thành năm 2014. Đây là dự án nằm trong KĐT Văn Phú do Văn Phú Invest làm chủ đầu tư qua các công ty thứ cấp như Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Thế Kỷ; Công ty CP Đầu tư Tài chính An Thịnh; Công ty cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Landmark; Công ty cổ phần kiến trúc Trường An; Công ty cổ phần Vietinco…Trước đây, dự án gặp khá nhiều rắc rối là việc khách hàng đã nộp tiền theo tiến độ cho các công ty thứ cấp này, tuy nhiên, do một số đơn vị thứ cấp đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư khiến nhiều khách hàng mua căn hộ dự án này đối diện với thực tế sẽ không nhận được nhà. Hiện tại, những vấn đề này đã được giải quyết khá ổn thỏa và dự án đã bán gần hết.

Dự án mới nhất của Văn Phú Invest là khu nhà ở thấp tầng kết hợp văn phòng cho thuê V5, V6 cũng tại KĐT Văn Phú, hoàn thành năm 2017. Dự án có tổng diện tích 18.800m2 gồm 148 căn nhà ở thấp tầng thương mại, thuộc khu vực trung tâm của đô thị mới Văn Phú...

Mới đây nhất, tháng 4/2017, hàng trăm cư dân tại dự án chung cư Home City do Văn Phú Invest làm chủ đầu tư đã nhiều lần tụ tập, lên tiếng bày tỏ bức xúc, thậm chí xuống đường căng băng rôn để phản đối chủ đầu tư “đóng” lối đi từ chung cư ra phố Trung Kính. Lúc đó, chủ đầu tư Văn Phú có lý giải vấn đề lối đi nhưng nhiều người dân lúc đó chưa thấy thỏa đáng. Vụ việc này hiện đang tạm lắng lại để chờ cơ quan chức năng can thiệp....

Ngoài những dự án đã bán xong thì Văn Phú Invest còn khá nhiều dự án chưa hoàn thành. Trên bản cáo bạch niêm yết của Văn Phú Invest, danh sách các dự án đang và “sẽ” triển khai còn khá nhiều, trong đó phần lớn là các dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và 2020; một số dự án còn dự kiến hoàn thành vào năm 2021 và 2023.

Trong danh sách các dự án BT, BOT của công ty, có 3 dự án đã hoàn thành, còn 3 dự án đang triển khai là dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các KĐT, dân cư quận Hà Đông; dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – QL1 – Quận Thủ Đức; dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70 đoạn Văn Điển – Hà Đông. Đây đều là các dự án theo hình thức BT, triển khai từ 2017 đến 2019 hoặc 2020.

Lên sàn ngay sau khi xóa hết lỗ lũy kế

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2016 doanh thu công ty đạt hơn 772 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 287 tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng doanh thu. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt hơn 428 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 22 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt trên 667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 251 tỷ đồng – con số này giúp công ty xóa hết lỗ lũy kế trước đó và còn ghi dương LNST chưa phân phối đến cuối kỳ hơn 227 tỷ đồng.

