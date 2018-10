Sau vụ cháy cây xăng ở Sài Gòn, đây là những lưu ý sống còn mọi người đều cần phải biết khi đi mua xăng để không vô tình gây hỏa hoạn

Ngày 3/10, công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ cháy cây xăng Nguyễn Huỳnh Phát tại khu vực. Bước đầu, nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động để phát sinh tia lửa, gây cháy cây xăng.

Khu vực cây xăng, kho lưu trữ xăng là những nơi rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn. Chỉ cần một hành động vô ý của bất kỳ ai trong khu vực này cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng. Vì thế ngoài những nguyên tắc cấm dùng lửa, hút thuốc trong khu vực cây xăng, khu chứa nhiên liệu, đây là những lưu ý sống còn những người sử dụng hay đi mua xăng cần phải biết để vừa bảo về tài sản của mình vừa đảm bảo an toàn cho tài sản công và mọi người:

Lực lượng PCCC và công an có mặt tại hiện trường vụ cháy cây xăng ở Sài Gòn. Ảnh: T.Đ.

1. Tắt máy khi đổ nhiên liệu

Nhiều người vẫn có thói quen để động cơ ô tô, xe máy hoạt động khi đổ thêm nhiên liệu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Bởi trong quá trình tiếp nhiên liệu cho ô tô, xe máy, hơi xăng trong bình rất dễ thoát ra ngoài. Nếu lúc này động cơ xe vẫn hoạt động sẽ tiếp tục sinh nhiệt do quá trình đốt cháy nhiên liệu bên trong rất dễ dẫn đến cháy nổ.

Vì vậy, khi vào khu vực cây xăng để tiếp nhiên liệu, hãy tắt động cơ xe của bạn.

2. Không dùng điện thoại khi đang đổ xăng

Sóng điện thoại di động mạnh dễ dàng phát ra những tia lửa điện gây hỏa hoạn, vì thế, khi đi vào khu vực cây xăng bạn tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại vì bất cứ lí do gì.

Điều này đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng thực tế tại Việt Nam, nhiều tài xế vẫn chủ quan khi sử dụng điện thoại trong khu vực tiếp nhiên liệu cho xe cộ. Hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Đôi khi, chỉ vì một cuộc điện thoại, có thể bạn sẽ bị nguy hiểm đến cả tính mạng và gây nhiều thiệt hại khác.

3. Đừng đổ đầy bình xăng

Khi bình xăng được đổ đầy nhiên liệu, xăng không có chỗ thông hơi, tạo sức ép cho bình chứa sẽ làm giảm độ an toàn khi di chuyển. Tốt hơn hết, bạn cần nắm rõ dung tích của bình đựng nhiên liệu để áng chừng lượng xăng cần tiếp thêm mà vẫn tạo 1 không gian trong bình chứa.

Ngoài ra, khi đổ xăng các tài xế, người lái xe cũng cần lưu ý không để dụng cụ bơm xăng cọ xát và thành bình nhiên liệu, gây ma sát vì hành động đó có thể tạo ra tĩnh điện dẫn đến cháy nổ.

Nhiều nhân viên cây xăng có thói quen đập vòi vào thành, điều này có thể tạo ra tia điện, gây mất an toàn chát nổ. Tốt nhất, khi đổ xăng hãy rút vòi ra từ từ, nhấc cao đầu vòi để tránh va chạm tối đa giữa các dụng cụ. Người sử dụng phương tiện cũng đặc biệt lưu tâm đến việc đóng nắp bình nhiên liệu đúng cách và chắc chắn để đảm bảo an toàn.