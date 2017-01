Saudi Arab cắt giảm sản lượng, giá dầu tăng gần 1%

Giá dầu WTI tăng 50 cent (0,9%) lên mức 53,76 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu WTI trong 3 tháng qua

Giá dầu Brent tăng 43 cent (0,8%) lên mức 56,89 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 3 tháng qua

Theo nguồn tin của Reuters, Saudi Arab – quốc gia lãnh đạo Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) – sẽ cắt giảm sản lượng đi ít nhất 486.000 thùng xuống mức 10,06 triệu thùng/ngày. Thông tin này giúp giá dầu phục hồi trở lại sau khi số liệu chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất tăng đột biến.

Giá dầu tăng 23% kể từ giữa tháng 11 và các nhà đầu cơ nhảy vào thị trường với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ sản lượng tại các quốc gia OPEC giảm.

Chính phủ Mỹ cho biết số lượng các giao dịch đầu cơ trên thị trường tương lai tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2014 trong tuần trước.

Một số nhà phân tích cho rằng sự phục hồi hiện nay của giá dầu sẽ sớm dừng lại, nhất là khi các thành viên OPEC cho thấy sự khó khăn khi tiến hành cắt giảm sản lượng đúng như thỏa thuận đã ký kết.

Một số chuyên gia cho rằng giá dầu đang cao hơn giá trị thực và dự báo một đợt bán tháo trong vài tuần tới. Các số liệu chính thức chưa đủ để đánh giá tính tuân thủ của các thành viên tham gia thỏa thuận lịch sử này.

Sản lượng của OPEC trong tháng 12 đạt 34,2 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức 34,4 triệu thùng/ngày hồi tháng 11 nhưng vẫn cao hơn 1,7 triệu thùng so với mức 32,5 triệu thùng/ngày như đã cam kết. Do đó, 14 thành viên của tổ chức này sẽ phải cắt giảm nhiều hơn con số 1,2 triệu thùng đưa ra hồi cuối tháng 11/2016.

Tuần trước, lượng dầu thô lưu kho tại Mỹ giảm mạnh 7,1 triệu thùng. Dự báo trước đó đưa ra con số là giảm 2,2 triệu thùng.

Tuy nhiên, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất lại tăng mạnh. Cụ thể, xăng lưu kho tăng 8,3 triệu thùng, gấp 7 lần dự báo của Reuters, và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 10,1 triệu thùng, gấp 9 lần mức dự báo.

Theo Thạch Thảo

Người Đồng hành