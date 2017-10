Savills: Đến năm 2019 khu Đông Sài Gòn dẫn đầu thị trường biệt thự và nhà phố

Nguồn cung căn hộ sơ cấp đạt 35.000 căn, giảm 2% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch của thị trường đạt hơn 11.500 căn. Các dự án mới mở bán chiếm 32% tổng giao dịch thị trường. Căn hộ hạng A và B có tình hình kinh doanh tốt. Căn hộ hạng A có 550 giao dịch, tăng 149% so với quý II. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 32%, ổn định theo quý và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Savills dự báo, trong quý IV đến năm 2018 sẽ có 70.000 căn hộ từ 60 dự án được mở bán. Phân khúc biệt thự và hà phố từ nay đến năm 2019 nguồn cung mới đạt gần 12.600 sản phẩm đất nền và nhà liên kế. Các quận phía Đông TP.HCM sẽ dẫn đầu thị trường và chiếm 50% thị phần.

Theo Savills, phân khúc biệt thự và nhà liên kề có 5 dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo của một dự án hiện hữu, cung cấp hơn 750 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 2.000 căn, tăng 3% so với quý II và giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng giao dịch tăng 34% so với quý trước nhưng giảm 9% so với quý III năm 2016. Tỉ lệ hấp thụ đạt 55%. Quận 9 tiếp tục dẫn đầu với 43% thị phần. Nguồn cung đất nền sơ cấp khoảng 1.300 sản phẩm với diện tích phổ biến từ 50-80m2. Lần đầu tiên, Củ Chi có giá tốt và dẫn đầu số lượng giao dịch.

Mảng khách sạn trong quý II cũng có sự tăng trưởng mạnh khi khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Phân khúc khách sạn 3 sao thay đổi nhẹ, một khách sạn 64 phòng mới gia nhập thị trường và một khách sạn tạm ngưng hoạt động nâng cấp mới. Tổng cung thị trường có 133 dự án với hơn 16.400 phòng.

Phân khúc khách sạn 4 và 5 sao cải thiện đáng kể giúp công suất phòng trung bình đạt 66%. Giá phòng trung bình 76 USD/đêm, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2016. Mức giá giảm phản ánh sự gia tăng cạnh tranh ở tất cả các phân khúc. Đến năm 2020, TP.HCM sẽ có 17 dự án mới và cung cấp hơn 3.600 phòng cho thị trường.

Khách quốc tế đến TP.HCM tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2017 và đạt 4,2 triệu khách, tăng 16% so với năm ngoái và chiếm 44% tổng số khách quốc tế cả nước.

Với 5 dự án mới từ tất cả các hạng, tổng cung thị trường văn phòng tăng 4% so với quý II và 8% so với cùng kỳ năm 2016, đạt hơn 1,7 triệu m2. Có bốn dự án hạng C đóng cửa với 15.000m2. Nguồn cầu vẫn duy trì tốt dù có nguồn cung mới. Công suất bình quân đạt mức cao với 95% trong khi giá thuê trung bình nhích lên 7% so với năm trước.