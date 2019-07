SBT - doanh thu thuần niên độ 2018 - 2019 đạt 95% kế hoạch năm

Sản lượng đường duy trì đà tăng trưởng tốt ở tất cả các kênh



Niên độ 2018 - 2019 Mặc dù ngành đường vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng của giới phân tích, nhưng với vị thế Công ty đầu ngành, SBT đã ghi nhận doanh thu thuần lũy kế cả niên độ đạt 11.021 tỷ đồng, tăng 7% so với niên độ trước và đạt 95% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng. Với chiến lược "Thị phần là vĩnh cửu", trong niên độ 2018 - 2019, Công ty đã tích cực mở rộng thị trường, gia tăng thị phần như kế hoạch. Kết thúc niên độ, tổng sản lượng đường tiêu thụ của SBT đạt 749 ngàn tấn:

- Kênh Doanh nghiệp B2B: Sản lượng tăng hơn 23%, trong đó tăng mạnh ở kênh doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản lượng và doanh thu Đường khi lần lượt chiếm tới 50% và 51%. Sản lượng tiêu thụ bởi khách hàng công nghiệp lớn MNC chiếm 78% với những tên tuổi lớn như Pepsi, Coca Cola, Red bull, Nestle, Masan, Nutifood, Tân Hiệp Phát… Khách hàng SME cũng tăng thêm hơn 250, nâng tổng số lượng lên gần 2.000.

- Kênh Tiêu dùng B2C: Sản lượng tăng 11% so với cùng kỳ, chiếm 9% tổng sản lượng và đóng góp 12% doanh thu đường. SBT đang tận dụng tốt nhất hệ thống phân phối rộng khắp của BHS sau sáp nhập để đưa sản phẩm đến tay từng người tiêu dùng tại các kênh truyền thống GT cũng như hiện đại MT thông qua hệ thống 100 nhà phân phối, 3.600 cửa hàng tiện lợi, siêu thị và hơn 60.000 chuỗi cửa hàng bán lẻ.

- Kênh Xuất khẩu: Sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy đây là kênh mới tập trung phát triển và chịu ảnh hưởng lớn bởi diễn biến giá giao dịch, cung cầu đường thế giới, nhưng SBT vẫn hết sức nỗ lực duy trì được sự tăng trưởng. Đồng thời, Công ty cũng đã đạt được 1 số thành tựu tại kênh này khi tăng gấp 3 lần số thị trường xuất khẩu từ 6 lên 17 thị trường. Những thị trường khó tính được chinh phục là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Singapore. Điều này kỳ vọng sẽ là động lực cho kênh xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kết thúc quý IV, doanh thu sản phẩm đường lũy kế cả niên độ ghi nhận 9.233 tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ. Nếu tính riêng quý IV thì doanh thu đường đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, sự tăng trưởng này đã đi đúng theo chiến lược chiếm lĩnh thị phần trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu của Công ty. SBT cũng tiếp tục phát huy thế mạnh chuỗi giá trị cây mía trong đó sản phẩm cạnh đường - sau đường cả niên độ cũng ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể là doanh thu khác tăng 285%, doanh thu điện thương phẩm tăng 6% và mật rỉ tăng 1%. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 1.148 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ lãi thanh lý các khoản đầu tư và lãi tiền gửi ngân hàng.

Cơ cấu doanh thu theo loại hình sản phẩm niên độ 2018 - 2019

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV niên độ 2018 - 2019, TTC Biên Hòa

Niên độ 2018 - 2019, chi phí quản lý doanh nghiệp đã được Công ty kiểm soát tốt khi thấp hơn cùng kỳ 45 tỷ, tương đương giảm 10%, đồng thời tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp /doanh thu thuần cũng giảm 17% so với cùng kỳ và chỉ còn 3,5%. Trong khi sản lượng đường tiêu thụ tăng tới 31% nhưng tỷ trọng chi phí bán hàng/doanh thu thuần vẫn được giữ ổn định ở mức 3,6%. Việc nỗ lực tiết giảm chi phí của ban lãnh đạo SBT là tiền đề để Công ty có thể tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực sau khi gia nhập ATIGA.



Cơ cấu vốn chuyển biến rất tích cực theo chiều hướng giảm nợ vay, tiền mặt tăng mạnh

Tại thời điểm 30/6/2019, Tổng tài sản đạt 16.810 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần đồng thời kiểm soát tốt các khoản phải thu, khoản phải thu ngắn hạn của Công ty đã giảm 16% xuống còn 3.961 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm đến 29%, ở mức 2.828 tỷ đồng. Một điểm sáng khác là tiền mặt tăng mạnh 213% so với đầu niên độ đạt 1.016 tỷ đồng, đưa hệ số thanh toán tiền mặt tăng trưởng mạnh 175% so với cùng kỳ, đạt 0,11 lần.

Xét đến cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty giảm 642 tỷ đồng, tương đương giảm 6% đến từ việc nợ vay ngắn hạn giảm 6% tương đương 423 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm 29%, tương đương 737 tỷ đồng. Với việc nợ vay của Công ty tại thời điểm 30/6/2019 giảm 11% tương đương 1.160 tỷ đồng, hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu và hệ số nợ vay/tổng tài sản đạt 1,6 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 6% và 17% so với đầu niên độ. Ngoài ra, khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng từ DEG được giải ngân vào tháng 9/2019 kỳ vọng tiếp tục góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho quá trình phát triển bền vững của SBT. Những bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu nợ vay cho thấy Công ty đã và đang theo đúng lộ trình cơ cấu lại đòn cân nợ theo chiều hướng tích cực, qua đó góp phần làm gia tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Vốn điều lệ của SBT đạt 5.867 tỷ đồng cuối niên độ, tăng 5% so với cùng kỳ đến từ việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông. Công ty cũng đã hoàn thành chia cổ tức 8% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho niên độ 2017 - 2018.

SBT vinh dự nằm trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam do Forbes bình chọn

Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Với giá trị được xác định khoảng 20,5 triệu USD, SBT đã vinh dự góp mặt trong danh sách với vị trí thứ 40 nếu xếp chung tất cả các lĩnh vực và đứng vị trí thứ 9 trong nhóm ngành Thực phẩm đồ uống. Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, độ phủ và mức độ nhận biết cao với người tiêu dùng. Đối với các chỉ tiêu tài chính, Forbes Việt Nam tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình. Thu nhập thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp được xác định từ giá trị đóng góp của tài sản vô hình sau khi đã áp thuế thu nhập doanh nghiệp và phân bổ tùy theo mức độ đóng góp của thương hiệu trong từng ngành. Giá trị thương hiệu chung cuộc được xác định dựa trên chỉ số P/E trung bình ngành trong khu vực.

Tại kỳ cơ cấu danh mục VN30 tháng 7/2019, SBT tiếp tục là doanh nghiệp mía Đường duy nhất trong rổ VN30 và nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 5 Quỹ ETF lớn V.N.M ETF, DB XTRACKER FTSE VN SWAP UCITS ETF, VFMVN30 ETF, iShare MSCI Frontier 100 ETF và SSIAM VNX50 ETF FUND đang nắm giữ hơn 19,2 triệu cổ phiếu, tăng 29% so với đầu năm 2019. Đặc biệt, Quỹ V.N.M ETF đã tăng mạnh số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 9,5 triệu lên 14,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 48%.