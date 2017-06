SCB là “đơn vị phát triển vững mạnh thời kỳ hội nhập năm 2017”

Bên cạnh đó, chương trình cũng tuyên dương Ông Đinh Văn Thành – Chủ tịch HĐQT SCB với danh hiệu “Nhân tài trong Sự nghiệp Phát triển Kinh tế - Xã hội 2017”.

Chương trình “Kết nối Nhân tài – Phát triển Tài năng Việt Nam 2017” là buổi gặp mặt giữa những Nhà Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trên toàn quốc, với mục đích kịp thời ghi nhận và khích lệ những kết quả, thành tựu đã đạt được; đánh giá những thuận lợi, khó khăn còn tồn đọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, những định hướng phát triển cho năm tới.

Chương trình gồm các cá nhân tiêu biểu trên cả nước tham gia, đại diện cho tinh thần và hoài bão của đội ngũ trí thức Việt Nam ngày nay: “Nắm vững thời cuộc, dám nghĩ - dám làm, không ngừng sáng tạo vì cuộc sống tươi đẹp hơn của dân tộc”. Đây là những cá nhân đã thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm, tư duy sáng tạo, thành công vượt trội trong quá trình điều hành, lãnh đạo đơn vị góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Lại Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PT Khu vực Miền Bắc đại diện SCB nhận giải.

Bên cạnh hai danh hiệu trên, trong thời gian qua SCB còn đạt được nhiều danh hiệu uy tín như: Top 10 “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương” năm 2017 do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương bình chọn, “Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2016” do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) bình chọn, Top 9 Doanh nghiệp Tư nhân Lớn nhất và Top 44 Doanh nghiệp Lớn nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đánh giá và bình chọn, “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016 - Best Deposit Product in Vietnam 2016” do Tạp chí The Asian Banker đánh giá và bình chọn. Những danh hiệu trên là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV SCB trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới hoạt động rộng khắp, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao,… SCB tự tin mang đến cho Khách hàng các sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

