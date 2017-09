SCIC Investments đầu tư mạnh vào công ty cung cấp ốc vít chủ yếu cho Samsung Việt Nam

Ngày 6/9/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Seoul Metal Việt Nam (SMV) – Công ty trước đây là dự án Nhà máy sản xuất đinh, ốc vít chính xác và các linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư thuộc Tập đoàn Seoul Metal Tech (Hàn Quốc).

Theo tài liệu SMV công bố, Công ty này được thành lập đầu năm 2008 với vốn điều lệ 72,7 tỷ đồng. Tháng 11/2016, SMV phát hành riêng lẻ tăng vốn lên 112,7 tỷ đồng với sự xuất hiện của Công ty TNHH đầu tư SCIC (SCIC Investments) trong danh sách cổ đông lớn nắm hơn 10% vốn của DN này. Tháng 6/2017, SMV tăng vốn lên 145,2 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến thời điểm trở thành công ty đại chúng, SMV công bố cho biết có 109 cổ đông, trong đó 77 cổ đông trong nước và 32 cổ đông nước ngoài. Tính đến tháng 07/2017, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 75,71% vốn, tương ứng gần 11 triệu cổ phiếu trong tổng số 14,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Được biết, SMV chính là đối tác cung cấp ốc-vít cho Tập đoàn Samsung (Samsung đóng góp hơn 76% doanh thu trong năm 2016). Ngoài Samsung, khách hàng lâu năm của Seoul Metal là các tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử, đồ gia dụng lớn khác trên thế giới như LG, Sanyo, Sony,…

SMV cho biết, sản lượng sản xuất của Seoul Metal Việt Nam đạt mức hơn 2.564 triệu sản phẩm, trong đó đinh, ốc vít và trục chính xác chiếm 74% tổng sản lượng. Theo đó, SMV đạt 347 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so năm 2015. Lợi nhuận sau thuế gần 60 tỷ đồng, cũng tăng tới gần 40% so năm trước. Đây là mức sinh lời khá cao so với quy mô tổng tài sản chưa đến 360 tỷ đồng của SMV.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2017, SMV đạt 179 tỷ đồng doanh thu thuần và 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 8% về doanh thu và 29% về lợi nhuận so với 6 tháng cùng kỳ năm 2016. Biên lãi ròng đạt mức 20,5%.

Hiện năng lực sản xuất hiện nay của SMV là 2,4 tỷ sản phẩm/năm. SMV dự kiến sẽ đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, nhập thêm máy móc thiết bị sản xuất đinh ốc vít dùng cho ô tô, xe máy bằng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành gần đây.