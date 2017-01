SCIC nhận chuyển nhượng hơn 44,2 triệu cổ phiếu Vocarimex, trở thành cổ đông lớn nhất

Thông tin từ UBCKNN cho biết, toàn bộ hơn 44,2 triệu cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), tương đương 36,3% vốn điêu lệ đang thuộc quyền sở hữu của Bộ công thương đã được chuyển sang cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Ngày thay đổi sở hữu là ngày 20/12/2016.

VOCARIMEX là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Dầu thực vật Việt Nam được thành lập từ 1976 tiền thân là Công ty Dầu thực vật miền Nam. Ngày 19/09/2016, toàn bộ 121,8 triệu cổ phiếu VOC của Vocarimex chính thức giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 13.500 đồng/cổ phiếu. Chỉ sau hơn 1 tháng lên sàn, cổ phiếu VOC đã "thăng hoa" lên mức giá 34.000 đồng, tăng 2,5 lần so với ngày đầu chào sàn.

Ngoài cổ đông lớn mới được chuyển nhượng cổ phần là SCIC thì VOC còn 2 cổ đông lớn khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) nắm 24% vốn sở hữu và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) nắm 8%.

Theo báo cáo tài chính quý 3, doanh thu thuần của VOC đạt 1.466,7 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 13%; tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn, chỉ 12% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 147,68 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Trong quý 3, công ty nhận về gần 54 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, tăng 47 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Nhờ vậy, cả quý Vocarimex lãi sau thuế 72,3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 4.021 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và đã thực hiện được đến 98% chỉ tiêu doanh thu cả năm (4.100 tỷ đồng).

Hiện tại giá cổ phiếu VOC đang giao dịch quanh mức gần 30.000 đồng/cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu VOC trong vòng 3 tháng qua.

Tiến Phương

Theo Trí thức trẻ