Sẽ chốt ngày BOT Cai Lậy thu phí trở lại trong tháng 3

Chiều 25-2, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp báo để thông báo thời gian thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lậy. Buổi họp báo bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ do ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì.

Theo thông cáo báo chí, Dự án đường tránh Cai Lậy có chiều dài 12 km đường tránh và 26 km và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 có tổng vốn đầu tư là 1.380 tỉ. Ngày 1-8-2017, khi đưa vào khai thác thu phí có những diễn biến phức tạp, mất an ninh trật tự nên chủ đầu tư dừng thu phí. Sau đó, Bộ GTVT đã làm việc UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất miễn giảm giá dịch vụ 30%. Tuy nhiên, vẫn bị mất an ninh trật tự. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT triển khai khảo sát lưu lượng phương tiện bằng cách đếm xe trung bình qua dự án khoảng 26,214 lượt/ ngày đêm.



Sau khi nghe báo cáo về phương án thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi

Sau khi Bộ GTVT trình phương án thì được Chính phủ đồng ý giữ nguyên trạm như hiện nay và giảm giá vé tối đa cho các phương tiện như xe nhóm 1 giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/ lượt. Đồng thời miễn giảm các phương tiện trong khu vực từ 5-10 km.



Trạm BOT Cai Lậy dừng thu phí từ nhiều tháng qua

Sau khi nghe báo cáo về phương án thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Thời gian ngày nào thu phí lại? Cơ quan nào thẩm định thời gian thu phí? Nếu tài xế phản ứng thì giải quyết thế nào?



Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT : Chính phủ họp nhiều lần có cả địa phương và sau 1 năm nghiên cứu thì thu phí lại giữ nguyên trạm là do Chính phủ ký đồng ý.

Về thời gian thu phí, ông Nguyễn Nhật cho biết Bộ GTVT đang nghe ý kiến góp ý tại cuộc họp báo để tổng hợp trình Bộ xác định thời gian cụ thể, nhưng sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất. Bởi theo ông Nhật, thời gian dừng thu phí vừa qua gây nhiều thiệt hại, bản thân chủ đầu tư lỗ hơn 130 tỉ đồng.

Về công tác an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy sau khi thu phí trở lại, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết nhà đầu tư đã xây dựng kế hoạch thu phí báo cáo UBND tỉnh Tiền Giang. UBND tỉnh có trách nhiệm họp với các sở ngành, lực lượng công an phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự. Riêng Bộ GTVT sẽ cố gắng rà soát, xử lý tối đa bất cập trong các dự án BOT để hạn chế xung đột giữa các bên. Nếu xử lý tốt xung đột sẽ hạn chế xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật mong báo chí truyền thông tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu dự án là đúng đắn. Ngoài ra, ông Nguyễn Nhật cũng cho hay sẽ báo cáo Chính phủ để chốt ngày thu phí lại trong tháng 3 này.