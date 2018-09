Sẽ đình chỉ điều tra vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Ngàu 21-9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Cơ quan CSĐT tỉnh sẽ đình chỉ điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) Chi nhánh Châu Thành. Lý do đình chỉ điều tra là do nghi can duy nhất trong vụ án là Châu Cường (SN 1982; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị công an bắt và tử vong sau 3 ngày được điều trị tại bệnh viện (rạng sáng 20-9). Riêng vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra đối với Trần Ngọc Đức (SN 1996; ngụ quận 12, TP HCM).

Trần Ngọc Đức sẽ bị tiếp tục điều tra

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 13-9, Châu Cường đã sử dụng xe gắn máy bịt kín mặt, đội nón rộng vành, tay cầm súng ngắn xông vào Phòng Giao dịch Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Châu Thành khống chế nhân viên bảo vệ và cán bộ tín dụng, cướp 940 triệu đồng. Sau 3 ngày gây án Cường đã bị công an bắt và thu hồi 2 khẩu súng Rulo cùng hơn 650 triệu đồng tiền tang vật vụ án.



Mở rộng điều tra, công an xác định chính Đức là người bán cho Cường 2 khẩu súng. Bắt Đức, công an còn thu giữ thêm 1 khẩu Rulo khác.