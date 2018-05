Sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh ở giải golf

Theo tạp chí The Times of London, vào tháng 6/2018, giải Úc mở rộng (với tên cũ là Diamond Open) sẽ áp dụng đồng hồ tính thời gian cho từng cú đánh của người chơi. Theo đó, mỗi vận động viên chỉ có 40 giây để thực hiện lượt đánh của họ. Sẽ có 1 trọng tài đi theo từng nhóm để bấm giờ cho tất cả các cú đánh. Nếu người chơi nào quá 40 giây cho phép, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt.



Austrian Open dường như là nơi nghiêm túc thực hiện điều này. Thật ra việc giải Úc mở rộng thí điểm việc này trước hết muốn xem việc các vận động viên có đáp ứng được những nghiêm ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi có đồng hồ đếm thời gian ngay phía sau. Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi có 40 giây để thực hiện một cú đánh khi chính thức đến lượt của người đó, gồm cả golfer phát bóng đầu tiên trên tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn áp dụng là 60 giây cho mỗi cú đánh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.

Việc áp dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng việc này ảnh hưởng đến những ứng dụng và công nghệ hiện đại về tính giờ đang áp dụng, bởi lúc này phụ thuộc vào trọng tài đi theo vận động viên đó đếm giời. Không những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đó không có nhiều thời gian suy nghĩ và sẽ khó có những đường bóng tốt nhất.

Đây không phải lần đầu tiên European Tour đặt đồng hồ tính giờ cho mỗi cú đánh đối với golfer trên Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes vào tháng Năm, 2017 cũng đã cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong các hố đấu.