Sẽ xoá bỏ sân golf Tân Sơn Nhất để phục vụ mở rộng sân bay

Báo cáo mới đây của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM nêu rõ, theo Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 26-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh bổ sung danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, TPHCM định hướng quy hoạch 5 dự án sân golf gồm: sân GS Củ Chi (xã Tân Thông Hội), khu sân golf và dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), sân golf Lâm Viên (quận 9), sân golf tại khu hỗn hợp sân golf thể thao, nhà ở tại phường An Phú (quận 2), sân golf Sing-Việt (Bình Chánh).

Trong đó, theo báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM, có hai sân golf đã bị xóa quy hoạch và điều chỉnh chức năng. Cụ thể, sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô gần 160ha, được quy hoạch với chức năng là sân golf 36 lỗ kết hợp các dịch vụ đa dạng như vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm hội nghị, khách sạn 5 sao, khu nhà ở cho thuê và công trình công cộng. Tháng 8.2018, Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, xóa sân golf và thay bằng việc bố trí nhà ga, khu hangar và một phần cây xanh hồ điều tiết. Như vậy theo đúng kế hoạch, sân golf này sẽ bị xóa bỏ để phục vụ mở rộng sân bay.

Dự án sân golf thứ hai bị điều chỉnh là Dự án sân golf tại phường An Phú, quận 2 đã được Chính phủ cho chuyển công năng thành khu đô thị Sài Gòn Bình An vào năm 2015.

3 sân golf còn lại điều chỉnh giảm diện tích. Trong đó, sân golf GS Củ Chi đã điều chỉnh giảm quy mô từ 36 lỗ (200ha) xuống còn 18 lỗ (90ha). Sân golf Sing-Việt có quy mô 70ha tại xã Lê Minh Xuân đang trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch 1/500, chưa triển khai xây dựng công trình. Sân golf Lâm Viên, quận 9 có quy mô 300ha đang hoạt động.

Ngoài ra, năm 2016, UBND TPHCM đã có báo cáo Bộ Kế hoạch-Đầu tư xem xét, tổng hợp trình Chính phủ chấp thuận đưa vào danh mục quy hoạch phát triển sân golf trên địa bàn TP tại xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Sân golf này có quy mô hơn 146ha.

Tháng 10-2018, Sở QH-KT đã hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch này vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Trước đó dự án sân golf quy mô 200ha tại phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) cũng được chuyển đổi chức năng thành khu dự án nhà ở, nay là Khu đô thị Đại Phúc.

Theo đánh giá của Sở QH-KT, ngoài những mặt tích cực, các sân golf có những hạn chế như vấn đề ô nhiễm môi trường do các hóa chất trồng cỏ chảy xuống mạch nước ngầm, lan vào khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Về điều kiện sử dụng đất để xây dựng sân golf, Sở QH-KT cho rằng có thể xem xét sử dụng đất lúa có năng suất thấp để chuyển mục đích sang làm sân golf. Tuy nhiên, do sân golf là một loại hình dịch vụ cao cấp không dành cho đa phần dân cư, dự án này thường sử dụng nhiều đất đai. Do đó điều kiện đầu tư kinh doanh phải hết sức chặt chẽ, tránh lãng phí quỹ đất và việc quy hoạch sân golf cần được tính toán hợp lý. Tránh việc quy hoạch sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất đô thị với lý do kinh doanh không hiệu quả.