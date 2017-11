Seaprodex (SEA): Quý 3 lãi 57 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2016

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex - mã chứng khoán SEA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt gần 296,5 tỷ đồng, giảm sút 25% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó phần lớn là doanh thu từ bán thành phẩm.

Trong quý, Seaprodex ghi nhận hơn 2,9 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được ghi vào doanh thu tài chính, trong khi quý 3 năm ngoái khoản này bằng 0. Dẫn đến tổng doanh thu tài chính cả quý đạt gần 3,59 tỷ đồng tăng 1,57 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm được 1,9 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, dư vay nợ ngắn hạn còn gần 370 tỷ đồng, giảm 56 tỷ đồng so với đầu năm; trong khi ghi mới hơn 12 tỷ đồng vào khoản vay nợ dài hạn.

Đáng chú ý, quý 3 năm nay Seaprodex ghi nhận 52,88 tỷ đồng tiền lãi từ các công ty liên doanh liên kết, giảm 25 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu về 57,14 tỷ đồng, giảm mạnh 39% so với quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Seaprodex đạt 1.177 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.135 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do phần lãi nhận về từ các công ty liên doanh liên kết giảm sút mạnh gần 100 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế còn 175,4 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 168 tỷ đồng.