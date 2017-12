Seaprodex tiến hành họp khẩn, bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Vũ “Nhôm”

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Seaprodex (SEA) vừa ra thông báo sẽ sớm tiến hành tổ chức họp HĐQT để bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT với Phan Văn Anh Vũ, hay còn được biết đến với tên gọi Vũ “Nhôm”.

Trước đó, tối ngày 22/12/2017, Bộ Công An phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS.

Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Được biết, Phan Văn Anh Vũ là người có liên quan đến CTCP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong (tên cũ là CTCP Nova Bắc Nam 79), đơn vị nắm giữ 25,12 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng tỷ lệ 20,1%. Tuy nhiên, Chấn Phong đã đăng ký bán toàn bộ cổ phần SEA nắm giữ trong khoảng thời gian từ 18/12/2017 – 17/1/2018.

Trong phiên giao dịch 19/12, SEA xuất hiện lệnh thỏa thuận 25,12 triệu cổ phiếu với tổng giá trị gần 307 tỷ đồng. Lượng giao dịch thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu Chấn Phong đăng ký bán và nhiều khả năng đơn vị này đã thoái vốn khỏi SEA trước thời điểm Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố.