SIC: 9 tháng lãi 19,5 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành mục tiêu cả năm 2017

Công ty cổ phần ANI (mã CK: SIC) đã công bố BCTC quý 3/2017.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 9,8 tỷ đồng giảm 33% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán đã chiếm tới 91% trong doanh thu thuần nên lãi gộ chỉ còn 852 triệu đồng giảm mạnh so với con số hơn 6 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí SIC lỗ thuần 733 triệu đồng vẫn khả quan hơn khoản lỗ thuần 7,7 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Đáng chú ý hoạt động khác mang về khoản lãi gần 32 tỷ đồng SIC lãi ròng gần 28 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần so với quý 3/2016.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do công ty hoàn nhập dự phòng phải trả về công trình nhà máy thủy điện Krông Kmar.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt gần 40 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, cũng nhờ đóng góp của khoản lãi khác nên LNST đạt 19,5 tỷ đồng tăng 62,5% so với cùng kỳ 2016 tương đương EPS đạt 1.217,5 đồng.

Năm 2017 SIC đặt mục tiêu doanh thu 171,19 tỷ đồng và 19,81 tỷ đồng LNST theo đó mặc dù mới chỉ hoàn thành được 23% kế hoạch doanh thu nhưng công ty gần như đã hoàn thành xong mục tiêu lợi nhuận.