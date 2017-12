Siết chặt an ninh toàn cầu

Nhà chức trách khắp nước Mỹ đang nỗ lực tăng cường an ninh trong dịp đón năm mới 2018, nhất là sau khi tay súng Abu Salih - mất một chân, nói giọng Mỹ - kêu gọi những kẻ ủng hộ ở phương Tây, kể cả người khuyết tật, thực hiện các vụ tấn công bằng dao hoặc súng, trong một đoạn video mới được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tung ra. Y cũng kêu gọi các phần tử khủng bố lợi dụng ưu thế việc sử dụng súng ở Mỹ.

Áp dụng nhiều biện pháp

Ba tháng sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử hiện đại Mỹ tại TP Las Vegas, bang Nevada, số lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia đông đảo chưa từng có sẽ được điều động khi hàng chục ngàn người tụ tập vào đêm giao thừa ở thành phố này. Theo kênh CBS, chính phủ liên bang cử thêm nhân sự đến hỗ trợ nhà chức trách địa phương.

TP New York cũng siết chặt an ninh chưa từng có cho lễ hội đón năm mới sau khi xảy ra một loạt vụ khủng bố, trong đó có âm mưu đánh bom tự sát bất thành tại nhà ga tàu điện ngầm bên dưới Quảng trường Thời Đại hôm 11-12. Để bảo đảm an toàn cho khoảng 2 triệu người tụ tập tại quảng trường này trong đêm giao thừa, Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết số lượng cảnh sát được huy động sẽ nhiều hơn con số 5.000 hồi năm ngoái.

Ngoài ra, theo tờ The New York Times, các tay súng chống bắn tỉa được triển khai đến nhiều tòa nhà hơn nữa trong lúc cảnh sát sẽ tuần tra bên trong các khách sạn. NYPD cũng triển khai một số lớp an ninh mà mọi người sẽ phải đi qua, như chó nghiệp vụ, thiết bị dò kim loại và dò bức xạ..., đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn vụ tấn công lao xe.

Cảnh sát chống khủng bố tăng cường an ninh tại Quảng trường Thời Đại, New York - Mỹ hôm 28-12 Ảnh: REUTERS

Khắp nơi khẩn trương

Châu Âu cũng tăng cường an ninh sau khi hứng chịu một loạt vụ tấn công trong năm 2017. Ở thủ đô London - Anh, cảnh sát vũ trang sẽ cùng cảnh sát chìm và chó nghiệp vụ tuần tra khắp ngõ ngách thành phố trong đêm giao thừa. Trong khi đó, tại Đức, chính quyền nhiều thành phố đã triển khai số lượng lớn lực lượng an ninh, cảnh sát và các phương tiện, xe chuyên dụng nhằm ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ khủng bố.

Ngoài ra, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai như cấm bắn pháo hoa trong khu vực an ninh hoặc lực lượng chức năng sẽ can thiệp để ngăn chặn nguy cơ bạo động từ đám đông... Riêng chính quyền thủ đô Berlin, theo đài BBC, dự kiến lần đầu tiên dành riêng một khu vực cho phụ nữ tham gia lễ hội đón năm mới giữa lúc có những nỗi lo về nguy cơ tấn công tình dục.

Các thành phố lớn nhất nước Ý, trong đó có thủ đô Rome, cũng đưa ra nhiều phương án an ninh. TP Turin không cho phép bắn pháo hoa và đốt pháo để đón năm mới. Trong khi đó, TP Florence gia tăng nhân viên an ninh vào đêm giao thừa; cửa quay và máy dò kim loại cũng được sử dụng để kiểm soát đám đông tại quảng trường Michelangelo.

An ninh trong dịp năm mới ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lại càng được quan tâm đặc biệt bởi ngay vào rạng sáng ngày đầu năm 2017, một tay súng đã bắn chết 39 người tại hộp đêm Reina. Năm nay, hơn 40.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong đêm giao thừa. Trong vài ngày qua, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục nghi can thánh chiến trên khắp cả nước, mặc dù không phát hiện mối liên hệ cụ thể nào tới lễ hội năm mới.

Vừa trải qua vụ khủng bố đẫm máu khiến hơn 300 người thiệt mạng trên bản đảo Sinai hồi tháng 11 qua, nhà chức trách Ai Cập đã siết chặt kiểm tra tại các thành phố thu hút nhiều du khách.

Là một trong những nước đón năm mới sớm nhất thế giới, nhà chức trách Úc đang nỗ lực bảo đảm các lễ hội diễn ra trong yên bình. Đáng chú ý, cảnh sát bang New South Wales sẽ tăng cường nhân lực và các biện pháp an ninh cho màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đón năm mới 2018 tại trung tâm TP Sydney, dự kiến thu hút hơn 1 triệu người xem. Còn tại Indonesia, nhà chức trách triển khai khoảng 180.000 nhân viên an ninh cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới sau vụ bắt giữ 13 nghi can nổi dậy.