“Siêu đồng hồ” Rolex của huyền thoại Paul Newman sẵn sàng lên sàn đấu giá bạc tỷ

Đồng hồ cũng là một món đồ xa xỉ được giới siêu giàu ưa chuộng trong những buổi đấu giá. Có rất nhiều chiếc đồng hồ làm ồn ào giới mộ điệu với mức giá lên tới hàng chục triệu đô, mà nổi tiếng nhất có lẽ là một chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ từ thương hiệu Patek Philippe với giá 11,1 triệu USD. Mẫu đồng hồ này được sản xuất từ những năm 1941, tuy nhiên chỉ có 281 chiếc trên thị trường, hiếm hoi hơn, chỉ có độc nhất 4 chiếc là được chế tác từ thép không gỉ.

Chiếc đồng hồ Rolex Daytona reference 6239 của nam diễn viên Paul Newman.

Nói đến đồng hồ Daytora Rolex, không thể không nhớ đến diễn viên nổi tiếng đồng thời là nhà từ thiện của thời đại Paul Newman. Paul Newman rất yêu thích mẫu đồng hồ thể thao sản xuất từ năm 1966 đến giữa những năm 1970này. Vào hồi tháng 5, một chiếc Daytora bằng vàng 18 carat với thiết kế quay số giống hệt như chiếc của Paul Newman đã được mua với giá 3,3 triệu USD, trong khi phiên bản bằng thép không gỉ thì có giá 2 triệu USD. Tuy nhiên, chưa ai có dịp được diện kiến chiếc đồng hồ của chính chủ Paul Newman cả.

Thông tin chiếc đồng hồ Daytora Rolex của chính Paul Newman từng sử dụng sẽ được đưa lên sàn đấu giá đã làm rộ lên sự hứng khởi của những nhà sưu tầm. Khảo sát trên 100 người sẽ đến với cuộc đấu giá tại New York vào ngày 26/10 tới đây. Tất cả đều trả lời mục đích tham gia của họ là chiếc đồng hồ Paul Newman danh giá. Ước tính, giá khởi điểm cho chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ này sẽ là 1 triệu USD nhưng con số cao nhất từ những nhà đấu giá hoàn toàn có thể lên đến 10 triệu USD.

Rolex cho ra mắt chiếc Daytora đầu tiên vào năm 1963, từ mục đích đáp ứng nhu cầu của các vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Khác với những đồng hồ quay số cơ học bình thường, mẫu đồng hồ thể thao này có kết hợp bộ đo tốc độ và đồng hồ bấm giờ tiện lợi. Đến năm 1966, nó được nâng cấp lên với những trang trí nghệ thuật và khắc chữ tinh xảo.

Nam diễn viên Paul Newman với chiếc đồng hồ Rolex nổi tiếng.

Chiếc đồng hồ gắn bó với Paul Newman qua những kỷ niệm đặc biệt. Vào năm 1969, khi ông đang tham gia quay bộ phim Winning - bộ phim khiến Paul Newman trở nên yêu thích đua xe, vợ của ông là bà Joanne Woodward, đã mua chiếc Rolex này tại Tiffany & Co, và đã khắc lên nó dòng chữ "Drive Carefully, Me" và tặng cho chồng mình. Paul Newman rất tự hào với chiếc đồng hồ này, ông bắt đầu vào sự nghiệp đua xe huyền thoại, giành được vị trí thứ hai trong giải đua 24 Hours of Le Mans. Chiếc đồng hồ gắn liền với hình ảnh của Paul Newman trong các tập phim, tạp chí và tài liệu quảng cáo, hình ảnh của nó trên cổ tay huyền thoại Paul Newman đã khiến bản thân chiếc đồng hồ trở nên nổi tiếng không kém gì chủ nhân của nó.

Sau đó, vào năm 1984, Newman đã tặng chiếc Rolex này cho bạn trai lâu năm của con gái Nell, tên là James Cox như một món quà để khen ngợi tài năng của anh chàng này khi sửa chữa ngôi nhà trên cây yêu dấu của Newman tại Nook House, khu nhà của gia đình ông ở Westport, Connecticut.

James Cox đã giữ gìn chiếc đồng hồ đặc biệt cho đến tận bây giờ, và với sự đồng ý của Nell cùng mục đích trích một phần tiền cho việc từ thiện của gia đình Newman, Cox đã đưa chiếc đồng hồ lên sàn đấu giá. “Chiếc đồng hồ này là một món quà tuyệt vời tôi đã may mắn được nhận. Và bây giờ là lúc tôi làm điều gì đó ý nghĩa với nó” – đó chính là nguyên nhân mà dù đã chia tay Nell từ lâu nhưng ông vẫn rất tôn trọng và trân quý chiếc đồng hồ này.