Siêu thị bội thu nhờ lễ 2-9

Từ sáng thứ sáu (1-9), Co.opmart Đinh Tiên Hoàng đã tấp nập khách hàng đến mua sắm. Trong khu vực tự chọn, bảng giá khuyến mãi được treo/cắm khắp các gian hàng và tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng. Trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (2 và 3-9), khách hàng đổ về đây mua sắm càng nhiều hơn.

Theo bà Huỳnh Kim Thu Thủy, Giám đốc Co.opmart Đinh Tiên Hoàng, ban giám đốc siêu thị đã có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng tăng 15%-20% và châm hàng liên tục để bảo đảm hàng hóa dồi dào; tất cả két tính tiền (kể cả két phụ) được mở... Nhờ vậy, dù sức mua tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng quá tải hay dồn ứ khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều siêu thị, trung tâm mua sắm khác trên địa bàn TP HCM cũng sôi động như vậy do đón đầu được tâm lý kỳ nghỉ lễ cận kề ngày khai giảng năm học, phần lớn gia đình không đi chơi xa mà nghỉ ngơi, vui lễ tại chỗ. Trong khi đó, hưởng ứng Tháng Khuyến mãi của TP HCM, các hệ thống bán lẻ đua nhau tổ chức "mưa" khuyến mãi kèm theo những chương trình dùng thử sản phẩm, tích lũy quyền lợi cho khách hàng thân thiết/thành viên... Nhờ vậy, sức mua những ngày cuối tuần tăng tốt.

Thống kê sơ bộ tại hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op cho thấy trong 2 ngày 2 và 3-9, lượng khách đến mua sắm tăng gấp đôi và doanh số tăng 40% so với ngày thường. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Saigon Co.op, cho biết sức mua 2 ngày qua tập trung vào thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghệ, nước giải khát. Các mặt hàng dụng cụ nhà bếp và may mặc chỉ tăng nhẹ. Siêu thị Co.opmart ở các tỉnh có mức tăng doanh thu còn cao hơn Co.opmart khu vực TP HCM.

Hệ thống Lotte Mart ghi nhận sức mua tăng gấp 2 lần ngày thường và tăng 30% so với dịp 2-9 năm trước. Sức mua tăng mạnh ở các ngành hàng thực phẩm chế biến, thủy hải sản, bia, nước ngọt...

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng hệ thống siêu thị Big C, nhìn nhận trước lễ, Big C đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng 30%. Trong 2 ngày cuối tuần, lượng khách đến siêu thị tăng cao do hệ thống bán lẻ này đang giảm giá nhiều mặt hàng trong chương trình "Tôn vinh hàng Việt" cùng các chương trình hoạt náo hấp dẫn khách hàng với chủ đề gia đình, trẻ em được tổ chức mỗi ngày tại siêu thị.

Không khí mua sắm tại các chợ cũng khá nhộn nhịp. Cũng như ở các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ và đồ uống bán chạy nhất tại các chợ. Giá bán một số mặt hàng như tôm sú, cá bớp, mực ống, gà ta, thịt bò... khá ổn định, một số nơi tăng nhẹ 5.000-10.000 đồng/kg tùy sức mua. Theo các tiểu thương, sáng thứ hai (4-9), một số người còn được nghỉ bù và đúng dịp rằm tháng 7 âm lịch, các mặt hàng hoa tươi, trái cây, thực phẩm chay... dự kiến sẽ tiêu thụ mạnh.