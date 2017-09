SIMCity được chọn để thuyết giảng tại Đại học danh tiếng Cornell – Mỹ

Giải thưởng danh dự Đông Nam Á – “South East Asia’s Best of the Best”

Thắng lớn tại cả ba đề cử “Tập đoàn phát triển BĐS cao cấp nhất Đông Nam Á”, “Căn hộ cao cấp tốt nhất Đông Nam Á” và “Đô thị thông minh cao cấp nhất Đông Nam Á”, Anpha Holdings là Tập đoàn hiếm hoi trong khu vực được vinh danh bởi Dot Property cho cả ba hạng mục uy tín nhất, vượt qua khỏi ranh giới Việt Nam để xứng tầm quốc tế.

Là Tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực Bất động sản trong khu vực, Anpha Holdings liên tiếp giới thiệu đến thị trường những siêu phẩm do mình hợp tác và đầu tư tại Singapore, Malaysia, Úc và Việt Nam như: Toà nhà cao nhất Singapore Wallich Residence, dự án sở hữu Đại Lộ Danh Vọng đầu tiên tại Đông Nam Á tại Malaysia Star Residences,… Mặc dù khá kín tiếng, tên tuổi của Anpha Holdings ở trong nước gần đây được nhắc đến rất nhiều với thông tin thâu tóm nhiều dự án của một Tập đoàn BĐS có vốn hóa lớn nhất nhì sàn chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn tạo dựng tiêu chuẩn mới – “Market Trend Setter”

Sau thành công lớn bởi dự án Park Premier sở hữu hồ bơi rộng hơn 2.000m2 gấp 1,5 lần hồ bơi chuẩn Olympic, Anpha Holdings lại được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, LG, Philips, Panasonic “săn đón” cho việc phát triển “thành phố thông minh SIMCity Premier Homes” đầu tiên tại Trung tâm hành chính Quận 9.

SIMCity Premier Homes là cái “nôi” của những sáng tạo vượt bậc để đưa bất động sản Việt Nam lên bản đồ thế giới. Điều đó được lý giải về một hiện tượng hiếm gặp ở thị trường vào thời điểm hiện nay khi giai đoạn 1 SIMCity Lakeside được mở bán hết ngay 100% trong chưa đầy 30 phút.

Ngoài việc là một sản phẩm độc đáo thực sự thu hút, sự thành công của SIMCity Lakeside còn đến từ tiêu chí kinh doanh của Tập đoàn Anpha Holdings: “Chia sẻ lợi nhuận với khách hàng bằng sản phẩm cao cấp với mức giá hấp dẫn”.

SIMCity Premier Homes đã khẳng định vị thế khi đoạt giải thưởng “Đô thị thông minh cao cấp nhất Đông Nam Á” vinh danh bởi Dot Property.

Bên cạnh sức hút mãnh liệt với các Tập đoàn công nghệ quốc tế để hợp tác mang lại môi trường sống cao cấp của tương lai, SIMCity Premier Homes còn được hàng loạt các trường đại học danh tiếng thế giới mong muốn hợp tác như Đại học Nanyang Technological University (Singapore), Ngee Ann Polytechnic (Singapore), Cornell University (Mỹ).

Trong tháng 10 này, Đại học Cornell chính thức mời Chủ tịch Anpha Holdings thuyết giảng về mô hình “Thành phố thông minh SIMCity” tại New York – Mỹ. Mô hình thành công của SIMCity sẽ là đề án để chia sẻ với đông đảo nhà đầu tư quốc tế về một thành phố thông minh theo đúng 8 yếu tố đánh giá do tạp chí Forbes đề ra.

Vinh dự này cũng trùng với thời điểm Anpha Holdings khai trương Nhà mẫu tại dự án và mở bán 86 căn nhà phố và biệt thự đơn lập duy nhất của dự án với thương hiệu SIMCity Premier trong một khu compound khép kín với cổng vào riêng biệt.

SIMCity Premier – Kiến trúc sang trọng, thông minh

Thật hiếm khi một đơn vị phát triển BĐS luôn tạo ra sản phẩm tốt nhất mà vẫn cam kết mang đến một mức giá bán trong tầm tay cho tất cả mọi người. Để sở hữu một căn nhà 4 tầng sang trọng trong một môi trường được cộng đồng quốc tế công nhận, chủ nhân tương lai của SIMCity Premier có rất nhiều lựa chọn cho cách thanh toán từ linh hoạt 1%/tháng cho đến vay ưu đãi ân hạn đặc biệt của Ngân hàng VPBank.

Cư dân của SIMCIty Premier sẽ sở hữu đặc quyền sử dụng Elite Clubhouse và Hồ bơi Premier sang trọng riêng biệt.

Mỗi căn nhà của SIMCity Premier được thiết kế với kiến trúc Pháp tân cổ điển hòa quyện phong cách xứ Morocco giàu sang, đều có 4 tầng và sở hữu 75m2 – 90m2 đất vĩnh viễn. Có mức giá bán chỉ từ 2,6 tỉ cho nhà phố và 6,9 tỉ cho Biệt thự đơn lập, SIMCity Premier được đánh giá bởi tổ chức định giá độc lập là đầu tư “không thể nào không có lợi nhuận”.

Nhà mẫu dự án cũng sẽ được khai trương vào ngày “Song lộc toàn” (thứ 6, ngày 6 tháng 10). Được biết, đây cũng là ngày Anpha Holdings tặng 151 chiếc Samsung Galaxy Note 8 đầu tiên tại Việt Nam trong chương trình hợp tác của hai tập đoàn cho 151 khách hàng SIMCity Lakeside. Đồng thời, mỗi khách hàng mua Biệt thự đơn lập trong giai đoạn 1 cũng sẽ nhận 1 xe Toyota Fortuner.

Nhiều chương trình đặc biệt hơn cho khách hàng mua SIMCity Premier trước ngày 30/9 cũng sớm được Anpha Holdings công bố đến thị trường, trong đó đặc biệt nhất mỗi dinh thự nhà phố đều được tặng 20m2 sân thượng miễn phí để chủ nhân thoả sức thiết kế sân vườn, mở tiệc đãi khách hay trồng những sau rạch đúng tiêu chuẩn xanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng liên hệ: 1800 6900, website: www.simcity.vn.