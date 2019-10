Sinh ra ở miền núi nhưng nói tiếng Anh “chất” như người bản ngữ, nữ sinh Ngoại thương tiết lộ bí quyết học tiếng Anh ai cũng nên thử một lần

Đến hẹn lại lên, cứ đến tối thứ 4 hằng tuần chương trình IETLS Face-Off lại mang đến cho khán giả những nhân vật thú vị và câu chuyện hấp dẫn xoay quanh chủ đề học tiếng Anh. Trong số 04 của IFO, chủ đề của số lần này đó chính là “Travelling” - Du lịch, cho nên khách mời cũng phải đặc biệt liên quan đến du lịch.



Khách mời lần này là cô bạn Đỗ Phương Thanh - nữ sinh Đại Học Ngoại Thương - từng tham gia vô số các cuộc thi tiếng Anh lớn nhỏ khác nhau, thậm chí cô nàng còn đạt được giải Nhất trong cuộc thi tìm hiểu về văn hóa New Zealand - My Future New Zealand 2018.

Đỗ Phương Thanh và người dẫn chương trình Michael Lưu tại IELTS FACE-OFF số 4.

Mở đầu chương trình, người dẫn chương trình Michael Lưu đã hỏi cô nàng về lý do thôi thúc vì sao cô bạn lại quyết định đăng ký dự thi My Future New Zealand 2018. “Về cơ bản đây là một cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng Anh. Trong cuộc thi bạn sẽ diễn thuyết bằng tiếng Anh và quay một đoạn video ngắn, chia sẻ về ước mơ và lý do chọn New Zealand là điểm đến lý tưởng của mình. Có lẽ động lực lớn nhất của mình đó chính là yêu thích nơi đây, và mong muốn khám phá và tìm tòi những điều mới và thực sự tôi rất muốn chia sẻ tiếng nói của tôi đến với nhiều người”.

Cô bạn cũng tiết lộ rằng đây không phải là cuộc thi đầu tiên mà cô bạn tham dự. “Thật ra mình từng tham dự rất nhiều cuộc thi về tiếng Anh hay các cuộc thi về ứng dụng trên điện thoại di động ở Hàn Quốc. Tất cả đều cho mình kinh nghiệm và My Future New Zealand cũng là một trong số đó”.

Những chia sẻ của Đỗ Phương Thanh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều khán giả có mặt tại trường quay IELTS FACE-OFF số 4.

Khi được hỏi làm thế nào để có sự tự tin khi đứng diễn thuyết trước hàng ngàn người, Phương Thanh cho hay: “Thực ra mình không có tài năng thiên bẩm để làm việc này, để được được đến trình độ ngày hôm nay mình phải luyện tập rất nhiều. Tất nhiên thời điểm ban đầu lúc nào cũng có những khó khăn nhất định, vốn là người đến từ Hòa Bình cho nên mình không dễ dàng được tiếng cận với người nước ngoài hay các trung tâm tiếng Anh chuyên nghiệp. Và cách duy nhất chỉ có thể là học qua YouTube và nền tảng Internet.

Mình xem rất nhiều show và thực sự ban đầu không có hiểu được gì cả, nhưng nhờ bố mẹ động viên rất là nhiều. Và rồi mình nhận ra rằng tiếng Anh giúp ích cho mình rất nhiều, và đó cũng là cách mà mình thể hiện bản thân”.

Cô bạn cũng tiết lộ rằng động lực học tiếng Anh của mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ cựu thủ tướng nước Anh Margaret Thatcher. “Mình thực sự rất ấn tượng trước cách mà bà ấy diễn thuyết trước công chúng. Mình cũng khuyên các bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh hãy xem Oprah Winfrey Show, Ellen Show… đây là những chương trình rất hay để nâng cao trình độ tiếng Anh. Hơn tất cả, để học được tiếng Anh bạn cần sự chăm chỉ và cần cù, hãy coi tiếng Anh như là môn ngôn ngữ, học ngôn ngữ chứ không phải là học để thi cử”.

Cũng trong IFO số 4, Đỗ Phương Thanh đã có màn đối đầu thú vị với host Michael Lưu trong thử thách tranh biện ngay tại trường quay. Không chỉ dừng lại ở đó, chuyên mục IELTS On The Go tiếp tục đưa khán giả khám phá mảnh đất Hà Giang, cụ thể là thị trấn Đồng Văn xinh đẹp. Cùng với Tùng Đặng và cậu bạn Minh Quân trong trang phục đặc biệt, khán giả đã được chiêm ngưỡng Chợ phố cổ Đồng Văn dưới cơn mưa tuyệt đẹp cùng các hoạt động thú vị tại đây.