Sinh viên mới ra trường Bách Khoa lương 3.000 USD, đạt top Việt Nam nhưng có cao so với thế giới?

Sinh viên Anh: Học ở London chắc chắn nhận lương cao

Tùy vào ngành nghề làm việc mà các công ty ở Anh đặt mức lương khởi điểm khác nhau. Với một số ngành nghề đòi hỏi tính chuyên môn cao như kỹ thuật, y khoa, mức lương khởi điểm có thể lên đến hơn 20.000 bảng/năm, tức 1.667 bảng (41,5 triệu đồng)/tháng. Ngành luật vốn được cho là lương rất hấp dẫn thì lại chỉ được mức lương 1.550 bảng Anh (45,6 triệu đồng)/tháng nếu làm ở London.

Không khó hiểu khi các trường Đại học có lương khởi điểm tốt nghiệp cao nhất thường nằm ở London. Tuy vậy, các khu vực khác trên lãnh thổ đất nước này lại có nhiều cơ hội việc làm hơn, nhất là về kỹ thuật.

Trong top 10 trường Đại học có lương khởi điểm cao nhất được trang UniversityWhich đưa ra, có đến 6 trường trực thuộc Đại học London (University of London). Chỉ có Đại học Cambridge và Đại học Oxford là 2 cái tên duy nhất không nằm ở London trong danh sách này. Mức lương trong top 10 cũng thuộc mức rất cao, từ 2.016 bảng (59,4 triệu đồng) đến 2.408 bảng (70,9 triệu đồng)/tháng.

Top 10 trường Đại học ở Anh có lương cho sinh viên mới tốt nghiệp cao nhất (bảng/năm)

Mỹ: Sinh viên công nghệ nhận lương trăm triệu

Trong một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội các trường Cao đẳng tại Mỹ cho thấy trong 10 lĩnh vực từ kỹ thuật đến truyền thông, sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được dự kiến sẽ có mức lương trung bình là 4.213 USD (95,8 triệu đồng)/tháng, tăng 5% so với năm 2014, khi những người mới tốt nghiệp kiếm được trung bình 4.011 USD (91,2 triệu đồng)/tháng.

Các sinh viên thuộc top 25 trường đại học lớn nhất nước Mỹ luôn có mức lương khởi điểm không dưới 4.200 USD (95,5 triệu đồng)/tháng. Cá biệt hơn, có những trường có mức lương khởi điểm lên đến hơn 70.000 USD/năm, tức 5.833 USD (132,5 triệu đồng)/tháng, như Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Harvey Mudd College hay Viện công nghệ California…

Tuy vậy đó chưa phải là mức lương khởi điểm "khủng" nhất. Theo Business Insider, có không ít sinh viên trường đại học có lương khởi điểm trung bình sau tốt nghiệp có thể đạt trên 6.000 USD/tháng.

Con số cao nhất trong danh sách là US Naval Academy. Ngôi trường này tập trung bồi dưỡng nhân lực trong ngành Hải quân, do đó lương khởi điểm của sinh viên tôt nghiệp có thể lên đến 6.725 USD (153 triệu đồng)/tháng. Ngoài ra, Harvey Mudd College tại bang California và trường US Military Academy cũng có lương khởi điểm lên tới trên 6.000 USD/tháng.

Top 10 trường Đại học ở Mỹ có lương khởi điểm sau tốt nghiệp cao nhất (USD/năm)

Nhật Bản: Học trường điểm, bằng cấp cao quyết định mức lương được nhận

Ở Nhật, rất ít sinh viên mới ra trường có khả năng đàm phán lương với nhà tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng tại quốc gia này đánh giá cao tiềm năng của ứng viên thông qua bảng kết quả học tập nhiều hơn là các kỹ năng mềm.

Mức lương trung bình của các sinh viên mới tốt nghiệp đạt mức trung bình khoảng là 190.000 yên (37,9 triệu đồng). Trong top các trường có sinh viên ra trường nhận lương khởi điểm cao nhất, Đại học Tokyo (University of Tokyo) ở vị trí cao nhất, đạt 607.500 yên (121,3 triệu đồng)/tháng. Yokohama National University, đứng cuối danh sách cũng có lương trung bình lên đến 477.500 yên/tháng, tức gần 100 triệu đồng.

Top 10 trường Đại học có lương khởi điểm tốt nghiệp cao nhất Nhật Bản (yên/năm)

Singapore: Sinh viên ra trường nhận lương chỉ tương đương Việt Nam

Theo cuộc khảo sát việc làm mới nhất vừa được công bố vào ngày 22/2 vừa qua, mức lương trung bình của các sinh viên mới tốt nghiệp từ ba trường đại học lâu đời nhất tại Singapore là Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU) và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đã chạm kỷ lục mới là 3.360 USD/tháng (77,6 triệu đồng) so với mốc 3.300 USD (75,04 triệu đồng) đạt được năm 2015.

89,7% số sinh viên tốt nghiệp tại Singapore tìm được việc làm trong vòng sáu tháng sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, nhưng chỉ 80,2% tìm được việc làm toàn thời gian. Con số này thấp hơn so với mức 83,1% vào năm 2015. Những người khác tìm được công việc bán thời gian, tiếp tục học lên cao hơn hoặc khởi nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp SMU cũng có mức lương cao nhất, kiếm được một mức lương trung bình hàng tháng là 3.500 USD (79,6 triệu đồng). Sinh viên tốt nghiệp từ NUS có thể kiếm được 3.400 USD (77,3 triệu đồng) trong tháng đầu đi làm, và những người ở NTU là 3.300 USD (75,04 triệu đồng).

Theo Trung Đỗ

Trí thức trẻ