Sky C và Sky D dự án Imperia Sky Garden chính thức ra mắt

Theo đại diện chủ đầu tư Imperia Sky Garden, dự án hướng đến đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu, tính cách của khách hàng. Bởi vậy, nếu bạn là người hướng ngoại, ưa thích sự sôi động của cuộc sống, thì đừng nên bỏ lỡ cơ hội sở hữu những căn hộ hạng sang có tầm view toàn thành phố tại Imperia Sky Garden. Còn nếu bạn là người hướng nội, ưa thích sự yên tĩnh, suy tư, chiêm nghiệm thì những căn hộ có hướng nhìn nội khu với khung cảnh “phong thủy hữu tình” tại dự án Vườn chân mây thực sự là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Chính vì hướng đến mọi đối tượng khách hàng nên sự kiện chính thức ra mắt Sky C và Sky D được các nhà môi giới nhận định sẽ tạo nên cơn sốt ở khu vực phía Nam Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng.

Các căn hộ tại Sky C và Sky D vừa được “bung hàng” thiết kế diện tích rất hợp lý, từ 57,91m2 đến 105,21m2, có 2 hoặc 3 phòng ngủ phù hợp với tất cả mọi nhu cầu ở thực, đầu tư cho thuê hay để tích lũy của khách hàng. Anh Nguyễn Minh Chiến, một trong những người đầu tiên lựa chọn căn hộ gần 58m2 ở sky C cho biết. Anh sống một mình, nên căn hộ diện tích “nhỏ xinh” này rất phù hợp với anh. Căn hộ nhỏ nhắn được chủ đầu tư thiết kế rất khoa học, đầy đủ mọi các phòng chức năng và vẫn có tới 2 phòng ngủ riêng biệt để phục vụ khi nhà có khách hay thêm người. Tuy nhiên, điều anh đặc biệt yêu thích chính là tầm nhìn từ căn hộ. Bởi từ ban công hay cửa sổ phòng ngủ anh đều có thể ngắm nhìn được khung cảnh thành phố.

Không giống như anh Chiến, chị Hoa ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, ngay sau khi biết thông tin Sky C và Sky D chính thức ra mắt, chị đã đến để tìm hiểu thông tin về căn 3 phòng ngủ, hướng Tây Bắc nhưng phải có “view” vào nội khu. Bởi gia đình chị có người già, và bản thân làm nghiên cứu khoa học nên rất cần có không gian yên tĩnh. Chị cũng chia sẻ, trước Imperia Sky Garden, chị đã định lựa chọn căn hộ tại Imperia Garden (dự án cũng do MIKGroup phát triển, ở 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân) do rất “kết” thiết kế cảnh quan ở khối giữa của dự án. Tuy nhiên, do cơ quan chị cách khá xa dự án làm nên chị đắn đo.

Và ngay sau khi biết MIKGroup tiếp tục phát triển Imperia Sky Garden tại quận Hai Bà Trưng, chị đã ngay lập tức đi tìm hiểu thông tin về dự án. “Tôi thực sự tin tưởng vào đội ngũ kiến trúc sư mà MIKGroup lựa chọn để thiết kế cảnh quan. Và tôi tin không gian sống tại Imperia Sky Garden cũng sẽ ấn tượng và độc đáo như những dự án trước đó mà họ phát triển”. Chị Hoa hồ hởi cho biết thêm.

Những căn hộ “view” nội khu luôn được khách hàng đặc biệt quan tâm.

Và theo các nhà môi giới, những căn hộ tại Sky C và Sky D hút khách ngay sau khi được giới thiệu không chỉ bởi các yếu tố “nội tại” của dự án mà còn do chính sách bán hàng hấp dẫn của chủ đầu tư Imperia Sky Garden.

Ngoài giá bán được đánh giá rất cạnh tranh so với nhiều dự án cùng phân khúc trong khu vực, khách hàng mua căn hộ tại Imperia Sky Garden còn nhận được rất nhiều ưu đãi khác: Tặng ngay xe máy Honda Lead 125cc trị giá 50 triệu đồng cho tất cả khách hàng đặt mua thành công căn hộ sky C và D từ nay đến hết 31/10, được ngân hàng hỗ trợ vay tới 75% giá trị căn hộ, khách hàng lựa chọn thanh toán sớm còn được chiết khấu lên tới 5% giá bán và đồng thời được miễn phí phạt trả nợ trước hạn. Ngoài chính sách về tài chính, chủ đầu tư còn có chương trình bốc thăm may mắn “Mua 1 căn sở hữu 2 căn” với giá trị giải thưởng lên tới 2,1 tỷ đồng. Và nhiều cơ hội sở hữu chuyến du lịch giá trị đi Châu Âu, Singapore, Phú Quốc.