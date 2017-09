Sở hữu biệt thự đơn lập nhưng giá “hợp lý”

Bí quyết của thành công

Không phải bất ngờ mỗi khi Anpha Holdings mở bán sản phẩm do mình phát triển, thị trường đều bị thu hút ngay lập tức. Một trong những bí quyết dẫn đến thành công luôn vượt mong đợi là triết lý kinh doanh của doanh nghiệp này: “Chia sẻ lợi nhuận với thị trường”.

Anh Phạm Minh Sang, khách hàng mua giai đoạn 1 Lakeside vẫn trong tâm trạng hân hoan chia sẻ: “Ban đầu tôi biết đến dự án và nghiên cứu thấy Anpha Holdings đầu tư tâm huyết rất lớn để tạo ra một sản phẩm độc đáo và có tầm nhìn rất xa. Khi giữ chỗ để mua nhà phố, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý giá phải trên 3 tỉ đồng một căn nhà có 80m2 đất và 165m2 nhà. Vậy mà đến khi mở bán, giá tôi mua chỉ hơn 2,5 tỉ. Rẻ hơn mua căn hộ cao cấp mà có đầy đủ tiện ích sang trọng cùng hồ cảnh quan rộng hơn 1ha. Tôi rất hạnh phúc vì mua được nhà ưng ý mà “lời” ngay tại chỗ. Hiện giờ bạn bè gạn hỏi mua lại chênh lệch cả trăm triệu nhưng tôi sẽ giữ cho gia đình mới của tôi.”

Nhà phố tại SIMCity được thiết kế tinh tế, sang trọng với không gian mang phong cách Châu Âu cổ điển bán sạch 150 căn chỉ trong 30 phút mang về doanh thu hơn 450 tỷ đồng.

Biệt thự sang trọng Luxury Villa – giá chỉ hơn 2 nhà phố

Thị trường lại đón nhận tin vui ngay sau kỳ nghỉ lễ khi Anpha Holdings thông báo sẽ mở bán khu Biệt thự đơn lập có hồ bơi Jacuzzi, deck tắm nắng, sân vườn, hồ reflecting pool phong thủy, và garage xe hơi có cửa cuốn an ninh riêng cho mỗi căn Biệt thự với giá chỉ hơn 2 nhà phố liên kế. Luxury Villa là dòng Biệt thự đơn lập lần đầu mang kiến trúc cổ điển quyến rũ của Pháp pha cùng sự sang trọng của xứ Morocco phồn thịnh.

Với số lượng có hạn, Le Chateau là dòng Lâu đài kết hợp văn phòng mang đến cuộc sống riêng tư nhưng không thiếu tham vọng làm giàu của những Chủ nhân thành đạt. Grand Chateau như tên gọi của nó đã thể hiện rõ vị thế vượt trội của dòng Lâu đài siêu sang kết hợp văn phòng đẳng cấp có hai mặt tiền và sảnh văn phòng thông tầng quý phái. Ngoài những tiện ích riêng biệt trong Biệt thự, chủ nhân của SIMCity Villa & Chateau còn tận hưởng Elite Club-house và hồ bơi chỉ dành riêng cho khu SIMCity Premier của mình.

Chủ nhân của SIMCity Villa & Chateau được đặc quyền sử dụng Elite Club-house và Hồ Bơi Riêng Biệt Đẳng Cấp khu SIMCity Premier.

Chất lượng bảo chứng bằng Giải thưởng quốc tế

Nằm trong quần thể Smart City đầu tiên tại Quận 9, sát cạnh Khu công nghệ cao Samsung và Trung tâm hành chính quận, SIMCity Luxury Villa & Chateau được vinh danh Giải thưởng danh giá Quốc tế “South East Asia’s Best of the Best – Luxury Township Development” do Dot Property trao tặng cho Đô thị thông minh sang trọng nhất Đông Nam Á năm 2017.

Vượt qua ranh giới lãnh thổ, SIMCity tự hào đứng đầu khu vực để nâng tầm giá trị cuộc sống Chủ nhân Biệt thự SIMCity Luxury Villa & Chateau lên đẳng cấp quốc tế trên toàn bộ tiêu chí đánh giá. Với 3 phương thức thanh toán đặc biệt ưu đãi chưa từng có, Anpha Holdings đã kết hợp chiến lược với ngân hàng VPBank để đưa giấc mơ một cuộc sống đẳng cấp trong tầm tay của nhiều người.

Đặc biệt, trong đợt mở bán này, Anpha Holdings tặng mỗi Biệt thự một xe hơi Toyota Fortuner – dòng SUV cao cấp 07 chỗ thuận lợi cho gia đình lớn. SIMCity Luxury Villa & Chateau hứa hẹn sớm lặp lại thành công vượt trội của SIMCity Lakeside trong lần mở bán này.

Để là một trong 27 Chủ nhân danh giá sở hữu SIMCity Luxury Villa & Chateau