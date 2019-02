Xu hướng lựa chọn nhà mới trong nhịp sống hiện đại

Xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh nhu cầu gắn kết, gần gũi trong một không gian chung thì mỗi thành viên trong gia đình đều mong muốn có một không gian riêng để nghỉ ngơi, giải trí,… đặc biệt với gia đình đa thế hệ với sự khác biệt về tuổi tác, giới tính thì điều này càng trở nên cấp thiết.

Vì vậy lựa chọn căn 3 phòng ngủ trở lên chính là giải pháp tối ưu cho các gia đình đa thế hệ và dần trở thành xu hướng lựa chọn nhà mới của nhịp sống hiện đại. Theo báo cáo gần đây của CBRE Việt Nam, các căn hộ có diện tích lớn chiếm ưu thế trong rổ sản phẩm bán ra thành công. Nếu như quý 1-2016, lượng căn hộ lớn hơn 90m2 chiếm chưa đầy 40% số căn bán ra, thì sang quý 1-2017, tỷ lệ này tăng lên gần 60%. Bước sang quý 1-2018, số căn diện tích lớn bán ra có xu hướng giảm nhẹ, nhưng vẫn chiếm hơn 50%. Tỷ lệ căn hộ 3 phòng ngủ được hấp thụ cũng gia tăng tương ứng.

Thấu hiểu nhu cầu của đông đảo khách hàng, chủ đầu tư Công ty CP đầu tư và sản xuất Thái Dương mở bán 60 căn cuối cùng trong đó phần lớn là các căn 3 phòng ngủ góp phần giải tỏa “cơn khát” căn hộ diện tích lớn trên thị trường.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện đại nhưng vẫn đảm báo yếu tố thân thiện với môi trường tự nhiên 100% căn hộ tại đây đều được thiết kế thông minh hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và các mặt thoáng mang đến không gian sống lý tưởng tốt cho sức khỏe của con người. Với thiết kế diện tích đa dạng từ 74,18 – 115,61m2 bố trí 2 – 3 phòng ngủ, chắc chắn dự án The Sun sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng của cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt mua nhà ở thời điểm hiện tại bạn chỉ cần đóng 900 triệu đồng là đã có thể hữu ngay căn 3 phòng ngủ tuyệt đẹp của dự án phần còn lại chỉ phải thanh toán trong 18 tháng. Ngoài ra chủ đầu tư còn hỗ trợ vay vốn 65% GTCH cùng lãi suất 0% trong 18 tháng. Đối với khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ ngân hàng còn được tặng ngay 8,5% giá trị căn hộ.

Vị trí đắt giá tại khu vực sở hữu tiện ích phát triển

Tọa lạc tại lô đất HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Mễ Trì ngay từ khi mới ra mắt The Sun đã thực sự trở thành điểm sáng BĐS phía Tây thủ đô. Từ đây cư dân không chỉ dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm thành phố, sân bay Nội Bài, các địa điểm trọng yếu của thủ đô mà còn dễ dàng di chuyển đến các tỉnh thành lân cận thông qua hàng loạt tuyến đường huyết mạch như: đường Phạm Hùng, đường Dương Đình Nghệ, đường Phạm Văn Đồng, đường vành đai 3, quốc lộ 32,…

Lựa chọn dự án The Sun là nơi an cư, hàng ngày bạn không chỉ được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đẳng cấp, hiện đại từ các Khu đô thị liền kề như: KĐT The Manor, Keangnam,… mà trong bán kính 3 km xung quanh dự án còn có hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi giải trí chất lượng cao như: Công viên Vinhomes Skylake, Rạp chiếu phim Plantinum, Đại siêu thị BigC Garden, TTTM The Garden, Rạp chiếu phim Lotte, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trường quốc tế nội khu Mễ Trì Hạ, Trường phổ thông Marie Curie,…

Liên kết vùng dự án The Sun.

Ngoài ra, đây là nơi quy tụ cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... lớn nhất thủ đô vì vậy tiềm năng tăng giá trị Bất động sản của khu vực này trong tương lai là không giới hạn.

Tiện ích 5 sao nâng tầm giá trị cuộc sống

Với khát vọng kiến tạo một cuộc sống đẳng cấp xứng tầm thượng lưu, chủ đầu tư Công ty CP đầu tư và sản xuất Thái Dương đã dành phần lớn diện tích xây dựng cho hệ thống tiện ích nội khu sang trọng hiện đại với: Trung tâm thương mại sầm uất, bể bơi hiện đại, phòng tập Gym Yoga chất lượng cao, nhà trẻ, vườn hoa, đường dạo bộ, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống thang máy tốc độ cao,... Ngoài ra dự án còn có hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn giúp cư dân có thể yên tâm để tận hưởng cuộc sống.

Bể bơi cao cấp tại dự án The Sun.

Đặc biệt, dự án bãi đỗ xe ngầm phía dưới khuôn viên đất Công viên cây xanh thể thao nằm sát vách dự án The Sun cũng đang khẩn trương xây dựng với quy mô 03 tầng hầm để xe hiện đại, phần phía trên của hầm được quy hoạch thành vườn hoa, cây xanh, đường dạo bộ,... chắc chắn sẽ mang đến cho cư dân nhiều trải nghiệm thú vị.