Sở hữu nhà gần Công viên hoa anh đào Sakura Park đầu tiên của Việt Nam

Phân khúc hẹp

Yếu tố vị trí gần các địa danh, không gian công cộng nổi tiếng là một trong những lực bẩy giúp giá BĐS phân khúc này luôn giữ theo chiều hướng đi lên. Điều đáng lưu ý là mặc dù giá cao nhưng xu hướng rao bán loại BĐS này không nhiều.

Tại TP.HCM, tiếp sau câu chuyện giá nhà ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ tăng vọt ít nhất 67% từ 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/m2 năm 2015 lên đến1,5 - 2 tỷ đồng/m2 vào cuối năm 2016 và giá thuê mặt bằng cũng tăng 15 -20%, thị trường BĐS lại càng thu hút với sự xuất hiện của một không gian công cộng độc đáo đầu tiên Việt Nam: Công viên hoa anh đào Sakura Park.

Sau khi hoàn thành, Sakura Park được kì vọng sẽ trở thành không gian công cộng độc đáo có một không hai của TP.HCM.

Nguồn cung chất lượng không nhiều

Nhà ở gần địa danh, những khu vực công cộng độc đáo, không phải là xu hướng mới mà thực chất vốn dĩ một phân khúc ngách, rất hẹp chảy “ngầm” ở bất kì thị trường BĐS nào. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là tiêu chí lựa chọn hiện nay có phần chọn lọc hơn, chú trọng đến yếu tố quản lý, vận hành và an ninh, an toàn trong loại BĐS này chứ không chỉ nhắm đến “name”- định danh của vị trí. Trong khi đó, thực trạng các không gian công cộng Việt Nam thường bị chi phối bởi sự hạn chế về quỹ đất, vốn, khả năng quản lý, vận hành…

Do đó, câu chuyện nhà gần công viên Sakura Park của Phú Mỹ Hưng hút khách là điều dễ hiểu khi đặt tham chiếu với khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) nổi tiếng tại đô thị này.

Sakura Park là một phần thuộc Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown – dự án được đầu tư lớn nhất trong 3 năm trở lại đây của Phú Mỹ Hưng, đồng thời, ghi dấu sự hợp tác lần đầu của Phú Mỹ Hưng và 3 công ty bất động sản hàng đầu Nhật Bản: Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group, và Sumitomo Forestry Group. Mô thức của dự án được phát triển theo các khu phức hợp nổi tiếng trên thế giới như Tokyo Midtown, Midtown Manhattan. Mặc dù là khu vực mở, công cộng, nhưng những vấn đề liên quan đến quy hoạch, quản lý, an ninh, an toàn đều được chủ đầu tư đảm bảo.

Bên cạnh đó, cho đến nay và có thể chục năm nữa, tìm một khu đô thị hiện đại, bài bản, xanh, sạch và an ninh như Phú Mỹ Hưng là điều không dễ.

Theo các chuyên gia, việc nắm giữ loại BĐS này là cơ hội rất nhỏ, thậm chí có thể chỉ đến một lần trong đời. Vì vậy, sau mức hấp thụ 100% số lượng căn hộ The Grande – giai đoạn 1 của Phú Mỹ Hưng Midtown, dự đoán đợt công bố tiếp theo của dự án là tòa nhà The Symphony vào cuối tháng 5 này sẽ tiếp tục tăng nhiệt.

The Symphony là công trình căn hộ thứ hai của Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Công trình có giá trị “kép” bởi vị trí “trung tâm của trung tâm”, kết nối trực tiếp công viên hoa anh đào Sakura Park.

The Symphony có 319 căn hộ, với đa dạng diện tích từ 56~237m2, bố trí từ 1~4 phòng ngủ. Công trình có hệ số sử dụng đất (FAR) rất thấp, chỉ 5.85 – đây là hệ số không mấy chủ đầu tư lựa chọn, bởi những dự án có vị trí đẹp thường được “đẩy” FAR rất cao nhằm tối đa hóa khả năng khai thác. Riêng với The Symphony, FAR sẽ là yếu tố đầu tiên đảm bảo không gian sống cao cấp vì sự thông thoáng, nhiều không gian xanh mở, đầy đủ tiện ích ngay ngưỡng cửa, mật độ dân cư vừa phải.

Lịch thanh toán của tòa nhà The Symphony là 28 tháng cho khoản 50% giá trị căn hộ; 45% thanh toán khi bàn giao căn hộ và 5% còn lại sẽ thanh toán khi nhận chủ quyền. Ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn và VIB là đơn vị bảo lãnh dự án và cho vay ưu đãi 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà.

