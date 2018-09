Số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

Cập nhật mới nhất về thị trường lao động của Viện Khoa học lao động và xã hội cho thấy quý 2-2018 có 54,02 triệu người có việc làm, tăng 29.900 người so với quý 1-2018. Xét theo ngành kinh tế, tỉ trọng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm còn 38,21%. Dù vậy, số lượng thất nghiệp trong thanh niên vẫn tăng nhẹ.

Đặc biệt, trong quý 2, cả nước có hơn 202.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng 70% so với quý 1-2018. Điều này cho thấy, thị trường lao động có nhiều biến động.

Phân tích kỹ về số lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng cao trong quý 2-2018, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội cho hay: 38,9% do hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; 35,6% do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Ngoài ra, hơn 5% số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu; 2,3% do bị xử lý kỷ luật, bị sa thải. Bên cạnh đó, có khoảng 18% do những nguyên nhân khác.

Nhận định về thị trường lao động quý tới, ông Đào Quang Vinh cho rằng, dựa trên các số liệu thống kê, quý 3-2018 có triển vọng giảm thất nghiệp và tạo việc làm ổn định.

Số việc làm sẽ tăng so với quý 2. Nhiều ngành có dự báo tăng trưởng và tạo việc làm cao như: Chế biến đồ uống, dệt in, sản xuất cao su và plastic... Tuy nhiên, một số ngành dự báo sẽ giảm như: Nông lâm thuỷ sản, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, khai thác than cốc.