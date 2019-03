Số liệu việc làm quá thấp so với dự đoán, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 22,99 điểm, còn 25.450,24 điểm, trong đó các cổ phiếu Exxon Mobil và Pfizer giảm mạnh nhất. S&P 500 bay 0,2%, đóng cửa phiên với 2.743,07 điểm, dẫn đầu đà giảm là cổ phiếu các ngành năng lượng và tiêu dùng không thiết yếu. Nasdaq Composite sụt 0,2%, xuống mức 7.408,14 điểm.



Ở đầu phiên giao dịch, thị trường đã có cú giảm mạnh sau đó mới dần hồi phục. Ở mức thấp nhất trong phiên, Dow Jones đã mất tới 220,77 điểm, trong khi Nasdaq giảm gần 1%.

Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp, đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu năm đến nay đối với các chỉ số, các chỉ số lớn đều bay hơn 2% trong tuần này. Còn Nasdaq không còn chuỗi tăng điểm trong 10 tuần liên tiếp, Dow Jones ghi nhận 2 tuần giảm liên tục.

Diễn biến của S&P 500 trong tuần này.

Tháng vừa rồi, kinh tế Mỹ chỉ tạo ra khoảng 20.000 việc làm, đây là tháng tạo ra ít việc làm nhất kể từ tháng 9/2017. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự đoán rằng con số này sẽ là 180.000.

Các số liệu yếu kém này được công bố trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ chậm lại. Số liệu xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 2 cũng giảm tới 20,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích và xoá bỏ hoàn toàn sự tăng trưởng bất ngờ trong tháng 1. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng những số liệu của Trung Quốc ở hồi đầu năm nay có thể đã bị "bóp méo" do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tuần.

Cú giảm trong phiên giao dịch ngày 8/3 diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng hầu hết những tin tức tích cực về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được đưa ra hoặc không. Tại thời điểm này, hầu hết các nhà đầu tư mong đợi ​​hai nước sẽ đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng chưa chắc chắn hai bên có thể đưa ra một thỏa thuận.