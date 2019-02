So sánh 'lá chắn thép' ông Kim và ông Trump mang tới Hà Nội

Không lâu sau khi rời ga Đồng Đăng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên chiếc xe bọc thép limousine Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, di chuyển về Hà Nội. Đây cũng là chiếc xe chuyên chở ông trong chuyến công du tới Singapore vào tháng 6/2018 và gắn bó với Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011.

Toàn bộ chiếc xe đều được bọc thép nên trọng lượng của nó lên tới 5,8 tấn. Siêu xe này được trang bị khối động cơ V12, dung tích xi lanh 5,5L, van tăng áp turbo kép có công suất hơn 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm.

Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard là dòng xe bọc thép được các chính khách trên thế giới yêu thích với kết cấu gồm những tấm thép bảo vệ được tích hợp bên trong thân xe xếp chồng lên nhau ở những vị trí quan trọng. Sàn bọc thép bên trong giúp xe tránh khỏi những vụ đánh bom trong khi phần cửa kính nhiều lớp siêu dày phủ nhựa polycarbonate tránh gây vỡ vụn sau các vụ tấn công.

Đội vệ sỹ Triều Tiên luôn theo sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un như hình với bóng. (Ảnh: Korea Times).

Siêu xe chở ông Kim hầm hố là vậy nhưng mọi sự chú ý tại ga Đồng Đăng sáng 26/2 lại đều đổ dồn về nhóm 12 vệ sỹ chạy theo tháp tùng chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Màn chạy bộ của họ làm tái hiện hình ảnh tại Singapore tháng 6/2018 và biên giới liên Triều cuối tháng 4/2018.

Dàn vệ sỹ này được sàng lọc từ quân đội Triều Tiên và được tuyển lựa hết sức kỹ lưỡng về sức khỏe, kỹ năng và thậm chí là cả ngoại hình. Một trong những yêu cầu bắt buộc với họ là phải có chiều cao tương đương với nhà lãnh đạo Kim, không có vấn đề thị lực, có thành tích xuất sắc khi phục vụ trong quân ngũ hoặc có khả năng võ thuật, bắn súng vượt trội. Bên cạnh nhãn quan cực kỳ sắc bên cùng khả năng phân tích tình hình sắc bén, nhóm cận vệ này sẵn sàng trở thành lá chắn sống cho nhà lãnh đạo của ông tình huống bất trắc.

Thậm chí nhiều chuyên gia an ninh nhận định rằng lớp bảo vệ mà Bình Nhưỡng dựng lên để bảo vệ ông Kim là một trong những lớp an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới mà một con kiến cũng không thể chui lọt.

Còn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù không có đoàn tùy tùng 12 người theo sát mình như hình với bóng, nhưng chiếc Cadillac One với biệt danh "Quái thú" của ông được xem là một trong những chiếc xe được trang bị các thiết bị bảo vệ hiện đại nhất thế giới.

Mặc dù đã được cấp mẫu xe bọc thép mới vào tháng 9/2018, nhưng trong chuyến công du tới Việt Nam lần này, Tổng thống Trump vẫn sử dụng phiên bản cũ từ thời người tiền nhiệm Barack Obama. Đây cũng là 2 chiếc xe ông mang theo trong chuyến công du tới Việt Nam năm 2017.

Tổng thống Trump ngồi trên chiếc The Beast trên đường từ Nội Bài về khách sạn JW Marriott. (Ảnh: Yonhap)

Mặc dù các thông số kỹ thuật của The Beast không được công khai vì lý do an ninh, nhưng các chuyên gia cho rằng nó được trang bị các tính năng tương xứng với biệt danh "pháo đài bất khả xâm phạm".

Theo các con số phỏng đoán, 'The Beast' nặng khoảng 7,5 tấn, có cửa thép dày hơn 20cm tương đương với cánh cửa máy bay Boeing 747. Tất cả cửa kính đều hàn kín và không thể hạ xuống, trừ phía lái xe để bảo vệ Tổng tư lệnh quân đội Mỹ trước mọi cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và sinh học.

Kính chống đạn trên xe dày 127 mm, gồm ít nhất 5 lớp chồng lên nhau.

Kính chắn gió phía trước của 'The Beast' có thể chịu được nhiều loại đạn xuyên giáp và cả các vụ nổ cỡ nhỏ. Gầm xe được gia cố để có thể chịu được các vụ nổ bên dưới. Trong khi đó, bình nhiên liệu được phủ bọt đặc biệt để tránh phát nổ trong trường hợp bị tấn công trực tiếp.

Luôn có hai túi máu 400 ml được bảo quản trong xe đề phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp. Trong xe cũng được bố trí nguồn cung cấp oxy riêng biệt để chống vũ khí hóa học khi đi qua những vùng có nguy cơ.

Lốp 'The Beast' được bọc vật liệu Kevlar chống thủng. Trong trường hợp thủng lốp, phần vành kim loại sẽ giúp xe chạy với tốc độ cao để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Một số lượng súng nhất định được giấu ở tấm lưới tản nhiệt phía trước xe sẽ được các mật vụ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài The Beast, truyền thông Hàn Quốc cho biết Tổng thống Trump còn mang tới trực thăng Marine One và luôn đặt pháo đài này ở chế độ chờ, phòng trường hợp khẩn cấp.

Trực thăng Marine One thuộc phi đội trực thăng HMX-1, phục vụ việc đưa đón Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du ngắn. (Ảnh: US Navy)

Marine One cao 5,1m và dài 24m, có thể đạt vận tốc trên 240 km/h và vẫn có thể bay trong trường hợp 1 trong 3 động cơ ngừng hoạt động. Nó được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng như các lá chắn bức xạ điện tử đặc biệt tránh khỏi các cuộc tấn công hạt nhân.

