Sơ tán tháp Trump vì nghi bị đặt bom

Người phát ngôn cảnh sát New York cho biết, lực lượng rà phá bom mìn của thành phố đã được huy động tới hiện trường kiểm tra gói đồ khả nghi. Tuy nhiên, nó không phải là một quả bom hay loại vũ khí nào đó như người ta lo ngại. Toà tháp của Tổng thống đắc cử hoạt động trở lại ngay sau đó.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Trump không có mặt tại toà nhà. Tổng thống đắc cử đang đi nghỉ mát tại Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, một bất động sản khác nằm trong khối tài sản khổng lồ của ông. Hiện tại, gia đình ông Trump vẫn đang sống trong căn hộ áp mái toà tháp cùng tên ở thành phố New York.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2017, ông Trump sẽ chuyển tới sống tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, vợ con ông vẫn ở New York trong vài tháng cho tới khi cậu con trai hoàn tất năm học. Quyết định này đặt ra thách thức an ninh lớn với lực lượng mật vụ và cảnh sát thành phố New York trong việc đảm bảo an toàn cho Đệ nhất gia đình.

Hiện tại, New York phải chi 1 triệu USD/ngày để đảm bảo an ninh cho gia đình tổng thống đắc cử. Việc ông Trump sống tại New York cũng gây nhiều ảnh hưởng tới người dân quanh toà tháp. Các tuyến phố thường xuyên bị chặn khi đoàn xe của ông Trump đi qua.

