Sôi động phân khúc căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chia sẻ thêm thị trường đang có nhiều luồng thông tin đa chiều, nhà đầu tư thông minh nên biết cách sàng lọc thông tin để lựa chọn phân khúc và khu vực đầu tư như thế nào cho phù hợp và có hiệu suất sinh lời cao. Phân khúc căn hộ vừa túi tiền với mức giá trên dưới 1 tỷ đồng sẽ là giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả ở thời điểm hiện tại.

Tổng quan thị trường BĐS đến quý 1/2017

Phân khúc đất nền ở các quận huyện vùng ven như: Quận 9, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ tăng giá liên tục từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo công bố bởi CBRE Việt Nam Quý I/2017 cho thấy giá đất nền tăng trung bình khoảng 20% đến 40% trong năm 2016, đến đầu năm 2017 có những khu vực cá biệt tăng đến 70%. Sau thời gian dài tăng giá nhanh và đột biến như vậy, phân khúc đất nền đang ổn định và tăng trưởng chậm lại.

Bên cạnh đó, căn hộ bình dân và trung cấp tiếp tục chiếm tỷ lệ đa số trong các căn hộ chào bán mới tại quý 1/2017, lần lượt chiếm 47% và 40% tổng nguồn cung mới, trong khi phân khúc căn hộ cao cấp có nguồn cung giảm, chỉ chiếm 13%.

Hado Riverside tọa lạc tại khu đô thị Hà Đô Thới An, được đầu tư bởi Tập đoàn Hà Đô – Đơn vị chủ đầu tư uy tín với gần 30 năm phát triển bất động sản.



Phân khúc nhà giá rẻ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tiếp theo với sự tham gia của nhiều chủ đầu tư lớn bằng nhiều dự án mới được chào bán ra thị trường, hơn nữa hệ thống hạ tầng trên khắp thành phố ngày càng hoàn thiện cũng được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu các dự án ở xa trung tâm thành phố.

Căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng lên ngôi

Theo phân tích của giới chuyên gia, trước hết phải khẳng định, thị trường bất động sản phía Nam, đặc biệt là với TP.HCM, nhu cầu về nhà ở vẫn vô cùng lớn. Dân số của TP.HCM hiện đã lên đến 13 triệu dân, được xem là dân số vàng để phát triển bất động sản. Bên cạnh đó, theo khảo sát của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện thành phố có gần 480,000 hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 23,46%) chưa có nhà ở hoặc đang ở chung với người thân. Tuy nhiên, phần đông trong số này tập trung ở độ tuổi từ 25-35 tuổi, tích lũy tài chính còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà.

Dự báo về tình hình bất động sản 6 tháng cuối năm, ông Lê Hoàng Châu (chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM) cho rằng, thị trường vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng nhưng có xu hướng chậm lại từ năm 2016 cho đến nay, kể cả dự báo cho giai đoạn từ nay đến cuối năm. Phân khúc bất động sản giữ vai trò chủ đạo cho sự phát triển vẫn là căn hộ 1-2 phòng ngủ, có giá bán vừa túi tiền.

Trong đó những dự án có chủ đầu tư uy tín, dự án có tính pháp lý tốt, tính thanh khoản cao, tức là nhu cầu mua bán giao dịch thật sẽ thu hút giới đầu tư quan tâm. Nắm bắt được xu hướng hiện tại và diễn biến sắp tới của thị trường, mới đây, Tập đoàn Hà Đô – thương hiệu BĐS thuộc Top 10 CĐT uy tín nhất thị trường Việt Nam phối hợp cùng công ty BĐS Danh Khôi Việt vừa tung ra thị trường dự án căn hộ Hado Riverside tọa lạc tại khu đô thị Hà Đô Thới An, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM.

Dự án thuộc phân khúc căn hộ tầm trung với mức giá chỉ từ 838 Triệu/căn 2 phòng ngủ (đã bao gồm VAT) đáp ứng được nhu cầu an cư của các cặp vợ chồng trẻ có mức thu nhập trung bình. Đặc biệt với phương thức thanh toán hấp dẫn chỉ 7 triệu đồng/tháng, việc sở hữu một căn hộ an cư đã không còn là giấc mơ xa vời của nhiều người trẻ. Hado Riverside sở hữu vị trí đón đầu nhiều cơ hội gia tăng giá trị trong tương lai nhờ các hạ tầng đang được đầu tư như: nút “hầm chui” An Sương, cầu chữ Y ngay ngã 6 Gò Vấp, tuyến Metro số 2 và đặc biệt cầu bắc qua sông Vàm Thuật kết nối quận 12 với Gò Vấp và Bình Thạnh.

Đây là những công trình giao thông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hạ tầng khu Tây Bắc và đặc biệt là dự án Hado Riverside. Hado Riverside – sự lựa chọn hoàn hảo cho cả nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thật. Với vị trí thuận lợi đón đầu được hạ tầng, mức giá phù hợp và chất lượng đạt chuẩn, đáp ứng đúng nhu cầu hiện tại của thị trường, Hado Riverside được xem là một cơ hội đầu tư lý tưởng tại thời điểm hiện tại, thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thật. Hado Riverside góp phần làm giảm “cơn khát” căn hộ tầm trung của thị trường.

