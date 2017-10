“Sói già phố Wall” khẳng định hoạt động ICO là phi vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay

Jordan Belfort, một cựu môi giới cổ phiếu, hình mẫu xây dựng nhân vật chính trong bộ phim “Sói già Phố Wall”, mới đây đã khẳng định trào lưu phát hành tiền số lần đầu ra công chúng (ICO) là “phi vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay” và có thể “nổ tung” bất cứ lúc nào.

Belfort đưa ra cảnh báo này sau khi hoạt động ICO ngày càng trở nên phổ biến. Trong năm nay, theo Coinschedule.com, 202 vụ ICO đã huy động được tổng cộng trên 3 tỉ USD. Khoản vốn này chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư mạo hiểm hứa hẹn sẽ nâng cao trải nghiệm giao dịch và đầu tư tiền số.

Tuy nhiên, thị trường tiền số hiện đang trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Những cơ quan này lo ngại rằng các nhà đầu tư nhỏ đang bị lừa gạt bởi những hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ. Tháng trước, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cấm huy động vốn thông qua kênh ICO, và khẳng định hoạt động này ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự kinh tế và tài chính. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý tại Anh cho biết các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh giá trị của các đồng tiền số có thể tụt xuống 0.

Belfort từng chịu 22 tháng tù giam sau khi nhận tội lừa đảo cổ phiếu và rửa tiền. Ông đã chỉ ra sự tương tự giữa xu hướng ICO hiện nay và trào lưu “góp vốn chung chung” (blind pools) trong những năm 70 và 80. Khi đó, nhiều công ty đã huy động vốn từ các nhà đầu tư dù chưa trình bày chi tiết cách thức sử dụng vốn. Sau đó nhiều "pool" đã bị giải thể dù chưa hoạt động đầu tư nào được tiến hành và nhiều nhà môi giới đã kịp thời ôm tiền bỏ trốn. Theo Belfort, những người ủng hộ hoạt động ICO đang tiến hành một phi vụ lừa đảo khổng lồ.

Diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio là người thủ vai nhân vật chính trong bộ phim "Sói già phố Wall".

Ngược lại, các start-up cho rằng ICO là một phương thức huy động vốn hợp pháp, đó là một phong trào đang lan rộng đe dọa sẽ làm gián đoạn hoạt động huy động vốn của các ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Những người mua mã token trong ICO sẽ có quyền sử dụng một dịch vụ trong tương lai khi dịch vụ này đi vào hoạt động, hoặc được chia lợi nhuận.

Tuy nhiên, theo Belfort thì phương thức bán trong ICO khá tương tự với chiến lược “bơm thổi và đổ vỏ” (pump and dump) của các "sói già phố Wall" trong các "boiler room". Nếu dịch nghĩa chính xác thì "boiler room" có nghĩa là phòng lò hơi, tức là đầy hơi nóng và sức ép do hơi nóng tạo ra. Còn trong thị trường tài chính, đây là cụm từ được dùng để ám chỉ phòng làm việc của dân sale, trong đó các môi giới gọi điện cho các nhà đầu tư tiềm năng, tích cực quảng cáo và dùng mọi cách (đôi lúc dùng đến cả những người nổi tiếng để quảng bá) để thuyết phục khách hàng đầu tư. Do thị trường bị thổi phồng, giá sẽ được đẩy lên cao nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ và các môi giới luôn biết cách tháo chạy đúng lúc. Hậu quả là chỉ có những nhà đầu tư cả tin bị thua lỗ nặng nề.

Belfort cho biết hiện nay, ai cũng muốn tham gia vào các ICO. Ông khẳng định ý tưởng tiền số không có vấn đề gì; tuy nhiên, chính những người tham gia vào thị trường sẽ khiến ý tưởng này đi chệch hướng.

Kể từ sau khi được trả tự do vào năm 2005, Belfort gây dựng lại sự nghiệp với tư cách một tác giả và một diễn giả truyền cảm hứng. Ông sẽ có mặt tại New York trong tuần này tại một sự kiện do Diễn đàn Toàn cầu Synergy tổ chức. Tại đây, ông sẽ quảng bá cho cuốn sách mới của mình mang tên "Way of the Wolf".

Belfort cũng khuyên bạn bè và gia đình mình không tham gia các vụ ICO. Theo ông, đó là một phi vụ lừa đảo lớn chưa từng có, một vụ lừa đảo khổng lồ có thể huỷ hoại nhiều người. Ông khẳng định: “Điều này [ICO] tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì tôi từng làm.”