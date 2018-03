"Sói già phố Wall": Ngay cả khi rơi vào bước đường cùng, đây là 3 bí mật giúp bạn vực dậy, chạm mốc thành công

Cựu môi giới chứng khoán Jordan Belfort trở nên nổi tiếng trên thế giới bởi tác phẩm Hollywood "Sói già phố Wall" vào năm 2013. Bộ phim do Martin Scorcese làm đạo diễn dựa trên chính cuốn hồi ký của Belfort, tái hiện lại cuộc sống sa đọa của ông cũng như sự hối lỗi về những mánh khóe mà mình sử dụng trong kinh doanh (tội gian lận liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán và điều hành một trung tâm tư vấn như một phần của một loại lừa đảo cổ phiếu), dẫn tới việc ông bị kết án tù 22 tháng cũng như bồi thường 110 triệu USD.



"Tôi mất tiền, mất tự do, phải xa cách 2 đứa con của mình trong một thời gian dài. Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ như chìm xuống địa ngục", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đó là trong suốt thời gian bị giam giữ, ông vẫn giữ được sự nhiệt huyết và thái độ tích cực. Belfort cho rằng đó là bởi vì ông đã làm 3 việc: tạo ra một tầm nhìn, thiết lập một chiến lược và làm việc chăm chỉ.

Chỉ vài ngày sau khi được trả tự do, Belfort đã xuất bản 2 cuốn tự truyện của mình đó là The Wolf of Wall Street (Sói già Phố Wall) và Catching the Wolf of Wall Street (Tóm gọn Sói già Phố Wall) bởi nhà xuất bản Random House. Hai cuốn truyện đã giúp ông thu về 500.000 USD.

Những trải nghiệm đã qua đưa Belfort trở thành một diễn giả danh giá. Ông là khách mời thường xuyên của các kênh CNN, CNBC, Sky News và BBC với mức phí 100.000 USD cho mỗi giờ phát biểu. Bên cạnh đó, thu nhập của ông cũng tăng lên từ cuốn hồi ký "Sói già phố Wall" và bộ phim cùng tên có doanh thu gần 400 triệu USD trên toàn thế giới.

Belfort nói với Goalcast rằng: "Bạn phải có một tầm nhìn về tương lai của mình, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho chính bạn. Khi bạn nghĩ về những mục tiêu, nó sẽ khiến bạn nhảy ra khỏi giường vào buổi sáng, thực hiện những điều mình vạch ra để hướng tới một cuộc sống tuyệt vời hơn so với hiện tại".

Belfort cho rằng tầm nhìn của ông là tập trung vào hai đứa con còn nhỏ. Vào mỗi đêm khi còn ở trong tù, ông tự hứa với chính mình rằng sau khi được thả, ông sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để sửa chữa lỗi lầm và chứng minh với các con rằng anh ta không phải là một người cha thất bại.

"Đó là lý do của tôi, tất cả đều là về những đứa trẻ, và đó là bí mật. Vậy thì lý do tại sao bạn không bao giờ nghĩ về bản thân mình để hướng tới các mục tiêu", ông nói. Belfort ghi nhận rằng mọi người sẵn sàng làm "những điều điên rồ" vì một lý do nào đó mà họ tin tưởng, nhưng nó sẽ chỉ đi thật xa nếu bạn có một tầm nhìn rộng mở.

Bước thứ hai là có một kế hoạch dành cho trò chơi. "Bạn phải có một chiến lược hoặc một kế hoạch cho phép bạn đạt được tầm nhìn mà bạn đặt ra, tuy nhiên thành thực mà nói, hầu hết mọi người đều bỏ lỡ bước này", ông nói.

Ông kể lại phi vụ kinh doanh đầu tiên của mình: Năm 1978, trong một lần Belfort đang ở New York và cùng một người bạn đi dạo dọc bãi biển địa phương - biển Jones. Đó là một ngày nắng nóng khủng khiếp và mọi người đang phàn nàn về việc phải đi bộ hơn nửa dặm mới tới các điểm bán nước mát. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để kinh doanh, chàng thanh niên khi đó đã nảy ra ý định bán kem cho những du khách này.

Sáng hôm sau, Belfort ký hợp đồng với một nhà phân phối kem địa phương để mua một thùng kem 100 muỗng với giá 7 USD và bán lại với giá 1 USD/ly. Chỉ sau 45 phút bước xuống biển, Jordan đã kiếm được 100 USD đầu tiên. Ngày tiếp theo, ông quyết định mua 4 thùng kem và thu về được gần 500 USD cho mình. Kết thúc mùa hè năm đó, ông và bạn bè của mình đã kiếm được 25.000 USD.

Thành công đầu tiên của ông đã đến một cách tự nhiên như vậy. Sau đó, Belfort bàn bạc với 5 người bạn của mình về kế hoạch kinh doanh và bắt đầu bán những thùng kem cùng ông. Tuy nhiên, Belfort đã nhận thấy một điều rằng: Chỉ có một người bạn duy nhất đã kiếm được hơn 100 USD một ngày. Lý do đó là, bốn trong năm người đã dừng lại việc bán kem sau khi bán hết thùng kem thứ nhất, trong khi một người còn lại thì vẫn tham gia cùng ông để bán đến bốn thùng kem.

"Đó chính là yếu tố quyết định thành công của cuộc chơi nội tâm. Và chính điều này là cơ sở để đánh giá phẩm chất của bạn".

Ông nói rằng một số người có một tầm nhìn táo bạo và có vẻ như thực sự truyền cảm hứng lớn lao tới người khác, nhưng họ có tiêu chuẩn thấp và không sẵn sàng làm công việc được giao. Ông gọi nó là "tiêu chuẩn rượu champagne và tiêu chuẩn bia". Và ngược lại, cũng có những người làm việc chăm chỉ nhưng không có một tầm nhìn gây nhiều cảm hứng.

Chính vì thế, Belfort chia sẻ rằng, hai kiểu người này phải được dung hòa là một, bạn phải kết hợp tầm nhìn và phẩm chất của bạn lại với nhau để đạt được kết quả tốt nhất.