Sơn La bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở GD&ĐT sau bê bối thi cử

Ngày 17/5, UBND tỉnh Sơn La cho biết, vừa trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nhận công tác tại Sở GD&ĐT. Ông Chiến được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Trước đó, sau bê bối kỳ thi THPT Quốc gia 2018, một loạt cán bộ của Sở GD&ĐT Sơn La bị khởi tố. Trong đó có ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bước đầu, ông Yến khai đã mang tiêu hủy 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc cùng một số tài liệu tại nghĩa trang TP. Sơn La để phi tang, đồng thời dùng phần mềm xóa các file dữ liệu đã scan bài thi gốc trong máy tính để tổ công tác của Bộ GD&ĐT không phát hiện được.

Sau khi ông Yến bị khởi tố, thông tin từ website của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cơ quan này chỉ còn một Giám đốc là ông Hoàng Tiến Đức và ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc.

Như Báo Giao thông đưa đến vụ án trên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Trần Xuân Yến còn có bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn (Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La).

Hai cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La là Đinh Hải Sơn (thiếu tá, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03); Đỗ Khắc Hưng (trung tá, cựu cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) cũng bị khởi tố.