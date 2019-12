Sơn Toa trao giải cho khách hàng trúng xe mô tô trong chương trình “Mua Sơn Toa, trúng quà to”

Chương trình do Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam triển khai nhằm tri ân khách hàng và kích cầu dịp cuối năm. Theo đó sơn TOA tặng đến 43.000 phần quà với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng cho người mua. Nổi bật là giải đặc biệt 5 xe môtô Yamaha MT-03 trị giá 139 triệu đồng mỗi chiếc, 50 giải nhất mỗi giải là một điện thoại Samsung Galaxy A70, 100 giải nhì mỗi giải là dàn karaoke Acnos KB39S 300W, 500 giải ba - loa bluetooth Sony SRS-XB12 cùng với đó là hàng nghìn máy xay sinh tố, bàn ủi khô, máy sấy tóc Philips... dành cho khách hàng là người tiêu dùng khi mua sản phẩm thuộc nhóm sơn nước và sản phẩm chống thấm theo danh sách quy định từ 10/10/2019 đến 28/2/2020. Chương trình diễn ra tại tất cả cửa hàng sơn TOA trên cả nước.

Tại miền Bắc, chị Trương Thu Loan; trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội là khách hàng đầu tiên đã may mắn nhận được giải đặc biệt – xe mô tô Yamaha MT-03 trị giá 139 triệu đồng từ chương trình. Ngoài chị Loan, sơn TOA cũng đã trao thưởng các phần quà giá trị như dàn karaoke di động Acnos KB39S 300W; Loa Bluetooth Sony SRS-XB12 cho các khách hàng may mắn. Dự kiến trong tháng 12, Sơn TOA Việt Nam tiếp tục trao hàng nghìn phần quà cho các khách hàng may mắn trúng giải Nhất đến giải Tám; chưa kể hàng chục nghìn giải khuyến khích - mã nạp điện thoại.

Tại khu vực miền Nam, chị Mã Thị Thanh Tuyền, trú tại Quận 9, TP.HCM là chủ nhân thứ hai may mắn trúng giải đặc biệt từ chương trình.

Ông Nguyễn Phú Quốc – Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam trao thưởng cho chị Mã Thị Thanh Tuyền

Chị Thanh Tuyền chia sẻ: "Được sự giới thiệu từ người thân, tôi tin tưởng sử dụng sơn TOA để tân trang nhà vào dịp cuối năm. Tôi rất vui mừng và xin gởi lời cảm ơn đến sơn TOA đã tổ chức chương trình khuyến mãi và mang may mắn đến cho tôi cũng như nhiều khách hàng khác."

Chương trình vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 28/2/2020 với hàng chục nghìn giải thưởng vẫn đang chờ đón các khách hàng may mắn.