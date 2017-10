Sonadezi Long Thành (SZL): 9 tháng lãi 67 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch cả năm

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) đã công bố BCTC quý 3/2017.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 86,2 tỷ đồng tăng gần 36% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ tăng 6% đạt hơn 26 tỷ đồng. Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính vẫn hỗ trợ tích cực vào KQKD nhưng cũng giảm 20% so với cùng kỳ, chi phí QLDN lại tăng thêm 29% nên sau khi trừ các khoản chi phí SZL lãi ròng 25,3 tỷ đồng giảm 15,4% so với quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 228,3 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ, do giá vốn và các khoản chi phí tăng cao nên LNST đạt 66,6 tỷ đồng giảm 16,4% so với cùng kỳ 2016 tương đương EPS đạt 2.931 đồng. Được biết năm 2017, SZL đặt mục tiêu doanh thu 275 tỷ đồng và 54,4 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 SZL đã hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu và vượt 22,4% kế hoạch LNST.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu SZL đã có mức tăng trưởng khá tốt trong 9 tháng qua, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, SZL đóng cửa ở mức giá 39.500 đ/CP tương ứng tăng 29% so với phiên giao dịch hồi đầu năm.