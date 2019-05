Sống an toàn và tiện lợi hơn với khoá cửa điện tử thông minh Epic

Thử tra Google với từ khoá "cách mở ổ khoá", trong vòng chưa đến một giây, sẽ cho ra 10.090.000 kết quả, đầu trang là các website hoặc video Youtube chia sẻ thủ thuật mở ổ khoá bằng các loại dụng cụ tự chế như kẹp tăm hoặc dây kẽm. Một tên trộm chuyên nghiệp chỉ cần chưa đến ba mươi giây để mở một ổ khoá dạng khó.

Các kết quả google về thủ thuật mở ổ khóa chỉ bằng kẹp tăm và dây kẽm.

Khoá cửa truyền thống đã không còn an toàn

Thời gian vừa qua, theo báo cáo của cơ quan an ninh, các vụ trình báo mất trộm do bị "bẻ khoá" cửa truyền thống ngày càng nhiều, đặc biệt là những vụ mất trộm do cả gia đình vắng nhà đi du lịch.

Ngoài vấn đề an ninh, khoá cửa truyền thống cũng đã lỗi thời so với nhịp sống hiện đại. Một số bất cập thường gặp phải như thất lạc chìa khoá, để quên trong nhà hoặc phải tạo nhiều chìa khoá cho nhiều người trong gia đình dẫn đến việc khó quản lý.

An toàn và tiện lợi hơn hẳn với khóa điện tử thông minh

Khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của khóa cơ truyền thống, khóa cửa điện tử đang được xem là giải pháp an ninh nhất hiện nay:

Công nghệ bảo mật: Được đúc bằng hợp kim nguyên khối, mặt kích cường lực giúp tăng độ bền và sức chịu đựng. Khi có bất cứ dấu hiệu cạy, phá cửa nào, ngay lập tức sẽ có thông bảo gửi đến điện thoại của chủ nhà.

Tiện lợi khi sử dụng: Với cách mở cửa dùng mã số, thẻ từ, bạn chẳng cần mang chìa khóa lỉnh kỉnh bên người, không lo quên chìa, mất chìa, làm giả chìa khóa.

An toàn trong mọi trường hợp: trong các tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn hoặc xảy ra sự cố, cửa sẽ tự động mở để bạn có thể chạy thoát mà không cần chìa khóa phức tạp như các loại khóa cửa truyền thống.

Kinh doanh phòng trọ hay airbnb giúp có thêm thu nhập bằng cách tận dụng phòng trống hay nhà trống trong gia đình để cho thuê. Vì tính chất khách thuê chỉ lưu trú trong thời gian ngắn và thay đổi liên tục nên áp dụng khoá cửa thông minh hoàn toàn phù hợp với việc cho khách"check in" vào bất cứ thời điểm nào trong ngày nhờ tính năng tạo mật khẩu tạm từ xa.

Làm căn phòng trở nên sang trọng: Không còn là ổ khóa cồng kềnh, khóa vân tay được lắp đặt hài hòa, dễ nhìn và đơn giản với phần cửa đóng mở sẽ khiến bạn hài lòng.

Khóa Epic ES 9000K với thiết kế sang trọng, tinh tế.

Trong các sản phẩm khóa cửa điện tử, các sản phẩm đến từ Hàn Quốc thời gian gần đây đã trở nên quen thuộc với người Việt, không chỉ do chất lượng, giá thành mà còn là những thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng thiết bị gia dụng. Khóa cửa điện tử Epic đang là một trong những thương hiệu khóa được yêu thích nhất hiện nay.

Nhắc đến Epic phải kể đến công nghệ nhận dạng vân tay tối tân nhất hiện nay: Live-Scan kết hợp đầu dò hồng ngoại và lấy tế bào da chết. Ngoài ra còn phải kể đến công nghệ mã số ảo Fake-Code (sản phẩm này hỗ trợ hai hình thức mở khóa là sử dụng mật khẩu - hay còn gọi là mã số với vân tay). Nhờ đó, tính bảo mật được đẩy lên cao độ, chống lại những hành vi sao chép mã số hay sử dụng vân tay giả. Ngoài ra, khả năng tạo mật khẩu vô cùng linh hoạt – Bộ nhớ siêu khủng có thể nhớ đến 100 - 200 dấu vân tay, hoặc mã số tùy dòng sản phẩm. Với chức năng mã số chủ (Master) và mã số thành viên (User) cho phép chủ nhà có thể dễ dàng quản lý các mã vân tay khác, có thể xóa khi khách rời đi hoặc thêm vân tay/mã số mới khi có khách mới.

Nên lựa chọn mua khóa cửa thông minh ở đâu?

Tự hào là nhà phân phối chính hãng của 3 thương hiệu khóa điện tử lớn trên thế giới là Samsung, Yale, Epic, Vinlock mang đến những sản phẩm chất lượng, phục vụ mọi phân khúc khách hàng với hệ thống showroom tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng hệ thống đại lý rộng khắp cả nước và chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Đến với Vinlock, khách hàng sẽ được tư vấn khách quan để tìm được bộ khóa điện tử phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình, bảo trì luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Chế độ bảo hành của Vinlock đúng chuẩn Quốc tế, các sản phẩm Epic chính hãng do Vinlock phân phối được bảo hành 24 tháng. Các sản phẩm xách tay do các đơn vị bán hàng khác thường do họ tự bảo hành và thời gian bảo hành chỉ khoảng 6 tháng, thậm chí không bảo hành. Vinlock cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ kỹ thuật viên hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo nghiệp vụ khóa điện tử chuyên sâu của tập đoàn Epic Hàn Quốc.