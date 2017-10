Sông Ba (SBA): 9 tháng lãi 97 tỷ đồng cao gấp 5,6 lần cùng kỳ và vượt 28% kế hoạch

Công ty Cổ phần Sông Ba (mã CK: SBA) đã công bố BCTC quý 3/2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 88,2 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ chiếm 27% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp đạt hơn 64 tỷ đồng tăng 75% so với quý 3/2016. Sau khi trừ các khoản chi phí SBA lãi ròng 42,7 tỷ đồng tăng 148% so với cùng kỳ 2016.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do quý 3/2016 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng El Nino trong khi kỳ này thời tiết bình thường theo trung bình nhiều năm, số ngày mưa trải đều trong quý tại lưu vực hai hồ thủy điện Krông H’năng và Khe Diên nên sản lượng và doanh thu thu điện tăng cao so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SBA đạt 228,8 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, LNST đạt gần 97 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 17,3 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.607 đồng. Năm 2017 SBA đặt mục tiêu doanh thu 235 tỷ đồng và 75,59 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã gần hoàn thành mục tiêu kinh doanh và vượt 28,3% kế hoạch LNST.