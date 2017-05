Sông Đà Hoàng Long rục rịch xây tòa nhà mới

Thành công rực rỡ với 2 tòa 18T

Dự án The Golden An Khánh nằm trong khuôn viên 5 tòa ở lô HH6 thuộc khu đô thị Nam An Khánh gồm 2 tòa 18T1 và 18T2 đã bàn giao thành công vào năm 2016 và hiện nay là 3 tòa 32T A, B, C dự kiến bàn giao vào quý I/2018.

Tốc độ bàn giao nhanh với 3 tòa 32T

Không “ngủ quên trên chiến thắng” với 2 tòa 18T, chủ đầu tư Sông Đà Hoàng Long tiếp tục cho ra mắt dự án The Golden An Khánh 32T cùng tiến độ thi công vượt trội, dự kiến sẽ bàn giao vào quý I/2018.

Tiến độ thực của dự án The Golden An Khánh.

Tính đến thời điểm này dự án đã cất nóc, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện mặt ngoài, cơ sở hạ tầng cùng cảnh quan xung quanh để có thể bàn giao cho quý khách hàng sản phẩm tốt nhất

Căn hộ mẫu The Golden An Khánh – phòng khách.

Căn hộ mẫu The Golden An Khánh – phòng ngủ.

Căn hộ mẫu The Golden An Khánh - Mặt cắt phòng ngủ và phòng bếp.

The Golden An Khánh – Ưu đãi hấp dẫn

Khi mua căn hộ The Golden An Khánh ngay tháng 5 này, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn: Khách hàng ký thành công hợp đồng mua bán sẽ được nhận ngay chuyến du lịch hè trị giá 16 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư hỗ trợ 0% lãi suất vay cho đến khi nhận nhà. Với khách hàng mua nhà không vay vốn được nhận ưu đãi lên tới 3,5% giá trị căn hộ.

Những căn cuối cùng của The Golden An Khánh đang được đơn vị Triệu Phú Land phân phối với mức giá chỉ 16 triệu đồng/m2. Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí và sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại The Golden An Khánh.

