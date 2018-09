Sòng phẳng phí bảo vệ môi trường

Cho vay hơn 2.200 tỉ đồng

Theo Quỹ BVMT Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, công tác cho vay lãi suất ưu đãi đối với các dự án BVMT là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Đến nay, quỹ đã cho 248 dự án môi trường vay vốn với tổng số tiền ký kết hơn 2.200 tỉ đồng. Vốn vay của quỹ đã được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Ông Phạm Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng:

Ảnh hưởng lớn đời sống người dân

Nghị quyết về biểu thuế BVMT với xăng dầu vừa được biểu quyết thông qua không chỉ áp dụng với mặt hàng xăng dầu mà còn cả cho mặt hàng than đá. Hiện chưa công bố mức tăng cụ thể đối với thuế BVMT của than đá nhưng mức thuế hiện tại của mặt hàng này đã rất cao, nếu tăng thêm sẽ tác động lớn đến doanh nghiệp sản xuất và sử dụng than đá.

Riêng thuế BVMT đối với xăng dầu tăng kịch trần trong điều kiện tiền lương và các thu nhập khác của người dân không tăng, lạm phát có xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, trong điều kiện các phương tiện vận chuyển công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội thì người dân không thể vì giá xăng dầu tăng mà giảm tiêu thụ xăng dầu. Với giá xăng hiện tại, người đi ôtô phải tốn 1,4-1,5 triệu đồng để đổ đầy bình xăng, từ ngày1-1-2019 sẽ phải tốn gần 2 triệu đồng. Người lao động có thu nhập vài trăm ngàn đồng/tháng cũng phải trả thêm tiền mỗi lần đổ xăng. Mặt bằng giá chung cũng sẽ bị tác động dây chuyền, nhích lên theo giá xăng trong khi đó thu nhập không có cơ sở tăng thêm để bù vào khoảng chi phí phát sinh từ thuế môi trường.

Ông Phan Hoàng Chi, Giám đốc Công ty Vận tải Tâm An (TP HCM):

Ngành vận tải "chết chắc"

Giá xăng dầu tăng liên tục trong thời gian qua cũng đủ làm cho doanh nghiệp vận tải điêu đứng, nay thêm phí môi trường áp vào giá xăng dầu làm "đội" lên vài ngàn đồng/lít nữa xem như ngành vận tải "chết chắc". Trước đây, vận chuyển một chuyến xe container hàng từ TP HCM - Đà Nẵng, sau khi trừ chi phí, nhà xe còn dư 6 triệu đồng. Thời gian qua, giá dầu từ 14.000 đồng/lít, sau nhiều đợt tăng giá đã lên 18.000 đồng/lít nên một chuyến xe hiện nay chỉ dư 1-2 triệu đồng. Do đó, nhà xe không dám thuê mướn tài xế như trước mà họ tự lái. Trường hợp thuê tài xế thì sẽ giảm từ 2 tài xuống còn 1 tài.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP HCM:

Lẽ ra nên có lộ trình

Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP HCM đã nhiều lần kiến nghị về mức thuế BVMT đối với xăng dầu nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nếu áp dụng thuế môi trường vào xăng dầu lẽ ra nên có lộ trình, vì hiện nay cạnh tranh trong ngành vận tải hàng hóa rất khốc liệt, giá xăng dầu liên tục tăng trong khi giá cước vận tải lại không tăng trong nhiều năm qua mà còn có chiều hướng giảm đáng kể. Tùy theo khu vực, tuyến đường xa hay gần mà giá cước đã giảm khoảng 20%, thậm chí giảm mạnh đến 30%-40%. Một số doanh nghiệp vận tải do không chịu nổi áp lực cạnh tranh đã phải tuyên bố phá sản hoặc chuyển đổi ngành nghề.

