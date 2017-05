Sốt đất nền Sài Gòn, doanh nghiệp BĐS bẻ lái đầu tư tận dụng "cơ hội vàng"

Cơn sốt đất nền Sài Gòn lan qua vùng ven

Theo báo cáo thị trường BĐS được Hội môi giới bất động sản Việt Nam công bố, riêng trong quý I/2017, giá đất nền TP.HCM tiếp tục tăng khoảng 25%, còn theo báo cáo của CBRE Việt Nam, phân khúc đất nền vùng ven trong giai đoạn này có mức tăng trung bình từ 20% - 40% so với năm ngoái. Bước sang những tháng đầu quý 2, cơn sốt đất nền TPHCM không hề giảm nhiệt mà còn tiếp tục lan mạnh sang các khu vực vùng ven như Đồng Nai, Long An, Bình Dương,…

Quan sát trên thị trường có thể thấy, giá các dự án đất nền tại TPHCM như Dự án Him Lam Phú Đông trên đường Phạm Văn Đồng, Dự án đất nền Tân Hải Minh (Quận Thủ Đức), hay một số dự án đất nền khác gần đấy như Jamona Home Resort của Sacomreal, Khu đô thị Vạn Phúc... giá giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng đã tăng đên 20% so với cuối năm ngoái. Một số dự án đất nền tại các trục Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển giá tiếp tục tăng mạnh so với thời điểm trước tết.

Sức nóng từ cơn sốt đất nền tại TPHCM cũng lan tỏa mạnh mẽ sang các khu vực lân cận. Tại Đồng Nai, có thể kể đến như dự án KĐT Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa đã bán ra thị trường hơn 1.600 sản phẩm, tại dự án The Viva City thuộc huyện Trảng Bom cũng đã giao dịch gần 2.000 sản phẩm thuộc giai đoạn 1 trong 6 tháng. Được biết, giá đất nền tại KĐT Long Hưng và The Viva City lần lượt là 759 triệu đồng/nền và 380 triệu đồng/nền.

Không chỉ Đồng Nai, thanh khoản các dự án đất nền tại Long An cũng đang ở mức cao. Tại khu đô thị TM-DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Cát Tường Group làm chủ đầu tư đã có gần 3.000 sản phẩm được giao dịch tính từ đầu năm 2017. Có diện tích lên đến 107 ha đầy đủ các tiện ích cao cấp như khu thể thao đa năng, trường học liên cấp cấp, bệnh viên, trung tâm thương mại...giá các nền đất trong dự án Cát Tường Phú Sinh hiện nay khoảng 365 triệu đồng/nền, chia làm nhiều đợt trong 18 - 30 tháng không lãi suất.

Theo ông Lê Tiến Vũ - Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Cát Tường Group: "Phân khúc đất nền vùng ven ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực từ 2 năm trở lại đây, đó không hẳn là cơn sốt đột ngột mà đã được nhen nhóm bởi nguồn cầu ngày càng cấp thiết của thị trường, từ đầu tư cho đến nhu cầu ở thực”.

"Dân số tại TP.HCM hiện đã xấp xỉ con số 13 triệu dân, đồng nghĩa với nhu cầu nhà ở đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là với giới trẻ, trong khi đó, quỹ đất ngày càng eo hẹp và không thể nở ra. Bên cạnh đó, giá trị gia tăng trong đầu tư vào đất nền nhà phố luôn khá cao và khá an toàn. Hơn nữa, tâm lý của phần lớn người Việt là vẫn thích ở nhà riêng, đó là cơ hội của thị trường đất nền", ông Vũ cho biết.

Doanh nghiệp BĐS ồ ạt "bẻ lái" đầu tư đất nền

Trước sự sôi động mạnh mẽ của phân khúc đất nền, thời gian gần đây TPHCM chứng kiến sự bẻ lái của hàng chục doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn đang nhảy vào đầu tư phân khúc bất động sản đất nền, nhà phố. Là một doanh nghiệp chuyên phân phối căn hộ tại TP.HCM, cách đây gần nửa năm, Công ty Bất động sản Eximrs chuyển hướng về Đồng Nai và phân phối độc quyền Dự án Khu đô thị Long Hưng.

Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, theo tìm hiểu hiện các “ông lớn” trong lĩnh vực địa ốc tại TP.HCM cũng đang có kế hoạch chuyển hướng đầu tư vào phân khúc đất nền, nhà phố. Chẳng hạn, theo kế hoạch, năm 2017, Him Lam sẽ công bố thị trường 1.000 sản phẩm nhà phố có mức giá từ 5 tỷ đồng/sản phẩm. Novaland cũng cho biết, chiến lược sắp tới cũng sẽ tập trung đầu tư vào phân khúc nhà phố…

Hay như Tập đoàn Hưng Thịnh cũng chia sẻ, năm 2017, sẽ ”trình làng” 2 dự án tại khu Đông. “Chúng tôi đang phát triển một dự án đất nền liền kề tại Quận 9. Đây là hướng đi mới của Công ty Hưng Thịnh với mục đích đáp ứng nhu cầu của người dân hiện nay. Với phân khúc này, chúng tôi sẽ tiếp cận tốt người dân hơn, bởi thời gian qua phân khúc căn hộ đang gặp khó trong việc giao dịch, người mua giảm mà dự án bán ra tăng đều”, ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hưng Thịnh nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia, động thái chuyển hướng đầu tư sang phân khúc đất nền của các đại gia BĐS đã cho thấy mặc dù đang ở giai đoạn sốt nóng nhưng phân khúc đất nền tại TPHCM và vùng ven vẫn chưa thể hạ nhiệt, thị trường còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết: "Việc đất nền Tp.HCM và vùng ven tăng giá rất nhanh là do thị trường đất nền đã bị lãng quên trong thời gian dài. Trong khi hệ thống hạ tầng nhiều khu vực Tp.HCM phát triển rất nhanh, các khu đô thị mọc lên ở khắp nơi, song giá đất nền lại rất thấp, đã thu hút giới đầu tư tham gia thị trường, mua gom đất nền, khiến giá đất nền đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Còn theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc bộ phận đầu tư của Savills Việt Nam đánh giá, việc tăng giá đất nền tại Tp.HCM thời gian qua là hết sức bình thường. Theo ông Khương, tuy đất nền nhiều khu vực tăng giá đến 50%, nhưng vẫn còn quá sớm để lo ngại “bong bóng” đất nền, thậm chí, nên xem thị trường tăng giá chính là yếu tố ổn định của thị trường. Trên thực tế, giá đất nền nhiều khu vực tại Tp.HCM còn rất thấp, trong khi hệ thống hạ tầng được đầu tư thay đổi rất nhanh. Do đó, giá đất nền nhiều khu vực tại Tp.HCM vẫn chưa dừng lại mà sẽ còn tiếp tục diễn ra hiện tượng tăng giá trong thời gian tới.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ