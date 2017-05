Sotrans (STG): Quý 1 lãi 454 tỷ đồng cao gấp 25 lần cùng kỳ năm ngoái

CTCP Kho Vận Miền Nam (mã CK: STG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 1 đạt 320,5 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng từ 149 tỷ đồng lên 246 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của STG đạt 74,4 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của STG tăng đột biến lên gần 571 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thu về hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức lợi nhuận được chia 44,5 tỷ đồng, doanh thu khác gần 526 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, STG đạt 454 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cao gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Được biết, năm 2017, STG đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.760 tỷ đồng, hoạt động tài chính dự kiến mang về mức lãi 580 tỷ đồng. Công ty dự kiến không có lãi/lỗ từ các đơn vị liên kết, hoạt động khác cũng có lãi gần 4 tỷ đồng. Theo đó, năm 2017, STG kỳ vọng đạt mức lãi sau thuế hơn 634 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần thực hiện năm 2016.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 mặc dù công ty mới chỉ hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành tới 72% kế hoạch LNST cả năm 2017.

Trên sàn niêm yết, cổ phiếu STG đang có mức tăng trưởng khá ấn tượng, chốt phiên giao dịch ngày 28/4, STG đóng cửa ở mức giá 28.600 đồng/CP tăng 19% so với phiên giao dịch hồi đầu năm. Đáng chú ý là khối lượng cổ phiếu được giao dịch rất sôi động trong những phiên gần đây với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình đạt 445.703 cổ phiếu.

Xuân Mạnh

Theo InfoNet/HSX