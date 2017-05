SSI Retail Research: Hiện tượng “Sell in May” có thể sẽ không xảy ra

Hiệu ứng “Sell in May and Go Away” được xem là hiệu ứng khá phổ biến và tháng 05 cũng là tháng nhà đầu tư tỏ ra thận trọng nhất khi đây cũng là thời điểm ít thông tin hỗ trợ.

Theo thống kê của Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) từ năm 1973 đến năm 2016, chỉ số S&P500 thường tăng trong tháng 05 ở các năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ với xác suất tăng 64% cho thấy hiện tượng Sell in May không có tác dụng trong các giai đoạn này.

Nhìn sang TTCK Việt Nam, SSI Retail Research cho rằng nhiều thông tin sẽ hỗ trợ thị trường trong tháng 05/2017. Cụ thể, hiện tượng Sell in May không còn tác dụng kể từ năm 2012 đến nay, đặc biệt hiện tượng Sell in May không còn xảy ra trong 2 năm gần đây.

Bên cạnh đó, MSCI nâng tỷ trọng Việt Nam trong rổ thị trường sơ khai khi Parkistan được MSCI nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Quỹ MSCI sẽ thực hiện cơ cấu danh mục vào tháng 05/2017.

Hơn nữa, Nhật Bản sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận về TPP với 11 thành viên mà không có Mỹ tại cuộc họp APEC vào ngày 20/05 và 21/05/2017. Chúng tôi sẽ có nhận định cụ thể ngay khi có các thông tin ban đầu về sự kiện này

Một yếu tố cũng khá tích cực với thị trường là khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh 2.272 tỷ trên sàn HSX trong tháng 04/2017 bất chấp các biến cố chính trị thế giới

Do đó, SSI Retail Research cho rằng thị trường có cơ sở để kỳ vọng hiện tượng “Sell in May” sẽ không xảy ra trong tháng 05/2017.

Theo Bình An

NDH