Standard Chartered kỷ niệm 115 năm thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng tại Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là Lễ kỷ niệm 115 năm tổ chức tại Dinh Độc Lập, Tp Hồ Chí Minh vào tối 22 tháng 2 năm 2019, dưới sự chủ trì của bà Judy Hsu, Tổng giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á, và ông Nirukt Sapru, Tổng giám đốc Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered. Buổi lễ có sự hiện diện của các khách mời là khách hàng và đối tác của Ngân hàng.

Tiếp sau đó là sự kiện chạy bộ cự ly 10km diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 2019 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp Hồ Chí Minh với sự tham gia của khách hàng và nhân viên Ngân hàng.

Bà Judy Hsu chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào là một phần trong lịch sử của Việt Nam. Kể từ khi mở chi nhánh đầu tiên vào năm 1904, Standard Chartered luôn cam kết tham gia vào quá trình tăng trưởng và phát triển của Việt Nam trong dài hạn. Đây là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi và Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.”

Ông Nirukt Sapru chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới khách hàng, đối tác và nhân viên vì đã hỗ trợ cho Ngân hàng trong thời gian qua. Niềm tin của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và cung cấp những dịch vụ tốt hơn nữa. Trong bối cảnh xu hướng kết nối và số hóa ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào thế mạnh của mình với mạng lưới quốc tế rộng khắp và sự am hiểu sâu sắc về thị trường nội địa để mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao dựa trên những công nghệ mới nhất của một ngân hàng số nhân bản. Chúng tôi đã xây dựng một hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và bền vững và cam kết thực hiện lời hứa thương hiệu Here for good tại Việt Nam. Chúng tôi hiện thực hóa lời hứa thương hiệu không chỉ trong công việc mà còn trong cộng đồng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa.”

Là một trong những ngân hàng quốc tế lâu đời nhất tại Việt Nam, Standard Chartered không chỉ có sự am hiểu sâu sắc về thị trường nội địa, mà còn hỗ trợ khách hàng nắm bắt cơ hội kinh doanh trên các thị trường trong mạng lưới quốc tế rộng khắp của mình, qua đó giúp Ngân hàng trở thành một đối tác tin cậy của Việt Nam.

Standard Chartered luôn tích cực đóng góp vào quá trình tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Ngân hàng hợp tác với chính phủ, các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân để phát triển nền kinh tế, giúp Việt Nam gặt hái lợi ích từ hoạt động thương mại ở quy mô khu vực và toàn cầu, củng cố lĩnh vực ngân hàng và giúp doanh nghiệp cũng như người dân tiếp cận với dịch vụ tài chính.

Standard Chartered đã và đang không ngừng đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây và phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Mới đây, Ngân hàng đã thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 50 triệu USD, mở rộng mạng lưới chi nhánh và đầu tư thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Ngân hàng cũng mang những sản phẩm kỹ thuật số tốt nhất đến Việt Nam, như thẻ tín dụng ảo, két an toàn tự động dùng sinh trắc học, để cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng an toàn và thuận tiện hơn.

Standard Chartered cũng đóng một vai trò tích cực trong phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Ánh sáng là Niềm tin, sáng kiến toàn cầu của Ngân hàng nhằm đẩy lùi các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được, đã hỗ trợ khám sàng lọc mắt cho hơn 3 triệu người, thực hiện hơn 47.400 ca phẫu thuật mắt và tặng hơn 34.600 cặp kính cho những người cần được trợ giúp.

Ngân hàng cũng triển khai dự án Goal nhằm hỗ trợ các em nữ vị thành niên thông qua hoạt động đào tạo tài chính, đào tạo việc làm và trang bị kỹ năng sống. Đi vào hoạt động từ năm 2014, đến nay dự án đã tiếp cận được hơn 25.000 người và đang tiếp tục nhân rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng. Mới đây, Ngân hàng đã cho ra mắt một sáng kiến đầu tư vào cộng đồng mới với tên gọi Futuremakers (tạm dịch: kiến tạo tương lai) nhằm xóa bỏ sự bất bình đẳng và giúp cho những người trẻ trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế.